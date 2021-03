En af landets rigeste mænd har købt det sjællandske hestegods Aggersvold.

Det skriver Landbrugsavisen, som har fået oplysningerne fra selskabsregistret.

Godset Aggersvold ved sjællandske Jyderup er blevet købt af milliardæren Jørgen Torrey Troelsfeldt via selskabet De Forenede Ejendomsselskaber, efter længere periode uden ejer.

Jørgen Torrey Troelsfeldt har købt ejendommen for et indtil videre ukendt millionbeløb, da salget er sket som et salg af hele selskabet Aggersvold ApS.

Aggersvold gods, der i sin tid blev købt af den nu afdøde erhvervsmand Johan Schrøder er nu endelig blevet solgt.

Aggersvold har været til salg siden maj 2017, men har først nu fået ny ejer.

Den gang blev godset sat til salg af den nu afdøde Johan Schrøder, som skabte succesvirksomheden Radiometer.

Da godset blev sat til salg i 2017, så var hovedbygningen nyrenoveret og udover hovedbygningen, så råder ejendommen over 366 hektar primært skov, et savværk, samt en større mængde bokse til opstaldning af heste.

Godset blev i første omgang, ifølge Landbrugsavisen, sat til salg for 200 millioner kroner, men i løbet af årene er prisen faldet til omkring 150 millioner kroner, og derfor regner man også med, at prisen er i det prisleje.