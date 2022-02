Situationen i Ukraine er spidset til, efter Rusland torsdag nat invaderede landet.

Hos BørneTelefonen kan man mærke, at intensiveringen af konflikten – og mediedækningen af den – også betyder en stigning i antallet af bekymrede børn, der ringer eller skriver ind til rådgivningslinjen.

Siden sidste uge er der nemlig sket en fordobling i antallet af henvendelser om situationen mellem Rusland og Ukraine.

»Vi får en hel del opkald i forhold til andre perioder såsom eksempelvis ved terrorangreb. Så vi oplever helt klart, at det her er noget, der fylder,« forklarer børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår, Ida Hilario Jønsson til B.T.

Børnefaglig konsulent Ida Hilario Jønsson og direktør Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår, der har BørneTelefonen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Børnefaglig konsulent Ida Hilario Jønsson og direktør Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår, der har BørneTelefonen. Foto: Søren Bidstrup

BørneTelefonen, der er ejet af Børns Vilkår, har nemlig kun oplevet en taktvis stigning i antallet af samtaler de sidste par uger, hvor de har modtaget henvendelser om den tilspidsede konflikt.

»Det plejer at være en ret god indikator for, at det gælder danske børn mere generelt, og ikke kun de omkring 30 børn, der indtil nu har kontaktet os om emnet,« tilføjer den børnefaglige konsulent.

Derudover er der i tillæg flere meldinger fra børn, som kategoriseres mindre specifikt som bekymringer om krig.

Ikke mindst har BørneTelefonen modtaget flere endnu ikke registrerede henvendelser siden torsdag morgen, hvor Ukraine er blevet invaderet.

»Bekymringerne vil typisk handle om, hvad barnet har set eller hørt, og rigtigt mange er bekymrede for, hvad det betyder – om der kommer krig i Danmark eller en tredje verdenskrig. Nogle børn siger, at de er bange for deres fremtid, for hvad det er for en verden, vi lever i, og hvad betyder det for dem og deres familie,« fortæller Ida Hilario Jønsson.

Hun understreger dog, at det både som forælder, støtteperson og rådgiver er vigtigere at tilbyde et lyttende øre end en opdateret forklaring på den komplicerede konflikt.

»Det handler ikke nødvendigvis om at kunne udfolde og forklare situationen i Ukraine netop nu, selvom børn selvfølgelig kan spørge ind til det. Men det er oftere en følelsesmæssig reaktion, som det er vigtigt at anerkende barnet i, så barnet kan få tankerne ud af hovedet og kan beroliges« forklarer Ida Hilario Jønsson til slut.