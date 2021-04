For tv- og radiovært Signe Vadgaard og hustru Cathrine Gjørtsvang Vadgaard var ét kriterie omkring deres sæddonor ikke til diskussion.

Det vigtigste var, at deres barn, Lucca, kom til at ligne dem begge mest muligt. Det forklarer Signe Vadgaard til Vores Børn, hvor hun også fortæller om de overvejelser, de havde, om de skulle give muligheden for, at Lucca kunne møde faren.

»Jeg var til at starte med fortaler for, at donor skulle være lukket – og at Lucca dermed aldrig skulle møde ham. Jeg tror, det bunder i, at jeg gerne ville beskytte min datter. For jeg aner jo ikke, hvordan den her donor dybest set er – nu eller om 18 år,« fortæller Signe Vadgaard og fortsætter:

»Men Cathrines argument vinder, for vi kan alligevel ikke skærme hende for dårlige oplevelser her i livet, og hun har ret til at vide, hvor 50 procent af hendes gener kommer fra. Vi har valgt en, der virker rar. Og så ligner han Cathrines bror, Christian. Det var faktisk det allervigtigste kriterie, vi havde – at Lucca kom til at ligne os begge mest muligt.«

Af de to kvinder var det Signe Vadgaard, som i sidste endte med at blive gravid. Hun havde allerede fundet ud af, at det ville hun gerne på grund af sin alder, og så må Cathrine Gjørtsvang Vadgaard tage den næste.

Parret havde været igennem seks insemineringsforsøg, som endte i ingenting, før en pause og et reagensglasindgreb viste sig at blive løsningen på børneproblemerne, og Signe Vadgaard blev gravid. Dog ikke uden dramatik.

Tidligere har Signe Vadgaard fortalt, at hun en aften i oktober sad og spiste ved middagsbordet med sin hustru, Cathrine, da hun pludselig mærkede noget.

»Jeg siger til Cathrine, at der sker et eller andet, men jeg tror ikke, vandet er gået. Så rejser jeg mig op og går to skridt hen imod køkkenet, og så siger det plask med vand,« fortalte Signe Vadgaard.

Streamingtjenesten Viaplay holder pressemøde med værter som Peter Grønborg, Signe Vadgaard og Camilia Martin og fodboldeksperter om dækning af EURO 2020, København 28 janaur 2020 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Streamingtjenesten Viaplay holder pressemøde med værter som Peter Grønborg, Signe Vadgaard og Camilia Martin og fodboldeksperter om dækning af EURO 2020, København 28 janaur 2020 Foto: Liselotte Sabroe

»Så var det vandet, der var gået. Så var vi i gang med fødslen. Det var den første overraskelse, jeg fik, ud af en milliard.«

Og overraskelser kom der et par stykker af, for parret tog blandt andet på hospitalet en tirsdag aften, men fødte først torsdag eftermiddag.