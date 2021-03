Som aspirerende stjerne i et højt profileret forhold i 2000erne forstår Sienna Miller, hvordan det var at være en berømthed i den tid.

»Alle i kulturen var medskyldige i, hvad der blev gjort mod forskellige piger i den periode. Jeg var bestemt et offer for det, og jeg kunne ikke klare det. Jeg ved ikke, hvordan nogen kunne. Det var som et overfald,« lyder det fra den 39-årige skuespiller Sienna Milla i et interview med The Guardian, og hun fortsætter:

»Du er i en evig tilstand af angst. Du lever i denne videospil-eksistens, hvor man jages ubarmhjertigt.«

Sienna Miller bekræfter over for The Guardian, at hun ligesom mange andre – så på Britney Spears, mens det skete. Men i modsætning til de fleste kan hun også forholde sig til det hele.

Britney Spears arrives for the premiere of Sony Pictures' "Once Upon a Time... in Hollywood" at the TCL Chinese Theatre in Hollywood, California.

I den periode, hvor Britney Spears var i pressens søgelys, var Sienna Miller også eftersøgt.

På grund af hendes daværende forhold til skuespilleren Jude Law og senere hans affære, var hun et evigt mål for paparazzi-fotografer og fast inventar på forsiderne.

For at sikre sit privatliv sagsøgte Sienna Miller i 2008 med succes adskillige tabloide aviser ved hjælp af menneskerettighedslovgivningen.

Tre år senere vidnede hun ved Leveson-undersøgelsen efter at have modtaget 100.000 pund i erstatning fra News of the World, som havde hacket hendes telefonsvarer. Her stiftede verden også bekendtskab med en mail, der afslørede nøjagtigt, hvordan hun blev betragtet af journalister på avisen.

Sienna Miller (L) and Jude Law arrive at the Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit celebrating the opening of, "American Woman: Fashioning a National Identity" in New York May 3, 2010.

Både Britney Spears og Sienna Miller er blevet fulgt uophørligt dag efter dag af kameraer, og pressen fangede endda det øjeblik, hvor Britney Spears barberede sig skaldet en nat i februar 2007.

En begivenhed, der også fyldte meget i dokumentarfilmen 'Framing Britney Spears', som har fået en del omtale i den seneste tid.

Efter filmen om Britney Spears havde premiere, har det skabt en del røre i Hollywoods andedam.

Justin Timberlake og andre prominente har fået en del kritik for deres tidligere opførsel overfor den amerikanske sanger Britney Spears.