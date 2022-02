Sidste år var Caleb Kennedy i finalen i 'American Idol'.

Dermed var vejet banet for en karriere indenfor musikkens verden. Men tirsdag tog den 17-årige musikants liv en helt ny, skæbnesvanger drejning.

Her blev han, ifølge TMZ, arresteret for at have kørt ind i en bygning og dræbt en person – alt sammen i spirituspåvirket tilstand. Mediet beretter nu, at han er sigtet for spirituskørsel og manddrab.

South Carolinas færdselspoliti fortæller til TMZ, at Caleb Kennedy sad bag rattet på en Ford pickup, som ramte en bygning på en privat vej.

Personen, der var i bygningen, skulle være blevet ramt og have fået så fatale skader, at livet ikke stod til at redde.

På billederne, TMZ har bragt, kan det tydeligt ses, hvor store skader bilen har gjort på det, der ligner en form for garage.

Caleb Kennedy skabte også virak, da han var med i sangprogrammet, som han forlod, efter der kom en flere år ældre video frem.

I videoen sad Caleb Kennedy ved siden af en person, der var klædt i det, der lignede den hvide hætte fra organisationen Ku Klux Klan.

Hovedpersonen selv var ude på sine sociale medier og undskylde, ligesom og hans mor var ude at sige, at hun hadede den måde, folk nu fremstillede hendes søn.