Den britiske tv-kendis Sharon Osbourne, der er gift med rockstjernen Ozzy Osbourne, fik stor effekt, da hun forsøgte at tabe vægt med Novo Nordisks diabetesmiddel Ozempic, der også medvirker til vægttab.

Faktisk tabte hun sig så meget, at hun blev nødt til at stoppe og tage på i vægt efterfølgende. Derfor har hun flere gange delt en advarsel.

Hun fortæller om sin oplevelse med midlet i den britiske udgave af magasinet Woman ifølge Daily Mail.

Den 71-årige realitystjerne, der er lige under 160 centimeter høj, tabte sig hele 19 kilo, da hun forsøgte sig med Ozempic.

Og det var tilsyneladende for meget. I hvert fald nåede Osbourne til det punkt, hvor hun måtte sige til sig selv, at hun måtte stoppe med midlet.

»Jeg begyndte at bruge det i november sidste år. Jeg vejede jeg 142 pund (64 kg, red.), da jeg begyndte at bruge det. I de første to eller tre uger følte jeg en del kvalme,« fortæller Sharon Osbourne om sin oplevelse med det danske middel.

Både Ozempic, , der egentlig er udviklet og godkendt til type 2-diabetes, og Novo Nordisk andet middel Wegovy, der er godkendt til behandling af svær overvægt, er baseret på det aktive stof semaglutid.

Semaglutid efterligner hormonet GLP-2, som normalt frigives i kroppen, efter vi har spist. Derfor får både Ozempic og Wegovy hjernen til at tro, at man er mæt, så man spiser mindre.

Sharon Osbourne er gift med Ozzy Osbourne. Foto: Mark Ralston/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sharon Osbourne er gift med Ozzy Osbourne. Foto: Mark Ralston/AFP/Ritzau Scanpix

Og det var netop det, der skete for Sharon Osbourne. Hendes appetit forsvandt, hun mærkede ikke sult, og hun tabte en del kilo. Faktisk så mange, at det pludselig blev for meget.

»Jeg har ikke brugt det de seneste tre eller fire måneder. Min vægt stabiliserede sig. Jeg røg ned på omkring 44 kilo, og så tænkte jeg: 'Åh nej'. Jeg havde brug for at tage nogle kilo på igen, hvilket jeg siden har gjort,« fortæller hun.

Selvom midlet virkede som ønsket for Sharon Osbourne, så er hun ikke udelt begejstret for det.

Faktisk har hun flere gange tidligere advaret mod midlet, som hun mener kan være uhensigtsmæssigt i de forkerte hænder.

»Min advarsel er, at man ikke skal give det til teenagere. Det er for let,« har hun tidligere udtalt til Daily Mail:

»Man kan tabe så meget vægt og blive afhængig af det, hvilket er meget farligt.«

Sharon Osbourne fortæller også, at hun selv oplevede en af de kendte bivirkninger ved midlet – nemlig kvalme.

Det er for øvrigt ikke første gang, at en kendt person ytrer sin mening om Novo Nordisks nye slankemedicin.

I oktober omtalte en af verdens mest magtfulde kvinder – den amerikanske tv-vært Oprah Winfrey -midlet i sit show.

Selvom Oprah Winfrey gennem tiden har kæmpet en del med sin vægt, så var hun dog ikke udelt begejstret for den nye slankemedicin.

»Selv da jeg først begyndte at høre om de her vægttabspræparater, og jeg på samme tid gik igennem en knæoperation, så følte jeg: 'Jeg bliver nødt til at gøre det selv. For hvis jeg tager præparatet, så er 'det den nemme løsning'',« forklarede hun i programmet ifølge Independent.

Finanshuset Bernstein påpegede efterfølgende, at netop de fire ord, der kom ud af Oprahs mund 'Det den nemme løsning' kunne have været medvirkende til, at Novo Nordisk aktie dagen efter Oprahs udsagn faldt samlet tre procent.

B.T. har spurgt Novo Nordisk, om hvordan medicinalselskabet forholder sig til Sharon Osbournes oplevelse og advarsel.

Novo Nordisk presseafdeling har sendt følgende skriftlige svar:

'Ozempic® er et receptpligtigt lægemiddel, der anvendes til behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 2-diabetes som supplement til diæt og motion.'

'Receptpligtige lægemidler bør anvendes i overensstemmelse med deres godkendte indikation. Eventuelle beslutninger, der træffes vedrørende behandlingsmuligheder, bør altid træffes i samråd med en sundhedsperson og kræver nøje lægelig overvågning.'