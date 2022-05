Det er så yndigt at følges af.

Men Steve Burton, der i mange år var med i serien 'General Hospital', er efter 23 års ægteskab færdig med at følges med sin kone Sheree Burton, som er gravid.

Det meddeler han i en story på Instagram, hvor han leverer endnu en chokerende nyhed. Det kommende barn er nemlig ikke hans, lyder det.

»Jeg vil lige opklare en ting. Sheree og jeg er separerede. She (Sheree, red.) fortalte for nylig, at hun venter sit fjerde barn. Det er ikke mit barn. Vi arbejder stadig sammen som forældre om vores tre smukke børn,« skriver han.

De to blev gift i 1999, efter de mødte hinanden på settet til General Hospital.

De har børnene Makena, Brooklyn og Jackson sammen.

Sheree Burton har endnu ikke kommenteret på bruddet, og det er også uvist, hvor længe de to har været separeret.

Hun delte dog for nylig nyheden om sin graviditet på Instagram.

»Livet er sandelig fuld af overraskelser,« skrev hun – og det må siges at være blevet en selvopfyldende profeti.

Separationen er ikke den eneste store omvæltning i Steve Burtons liv.

Det er således kun et halvt års tid siden, at han måtte forlade 'General Hospital', da han ikke ville følge seriens krav om coronavaccine.