Ivanka Trump kunne ikke holde tårerne tilbage, da hendes far, Donald Trump, onsdag tog afsked med Det Hvide Hus.

Da den nu tidligere amerikanske præsident holdt afskedstale for sine supportere på US Air Force-basen Joint Base Andrews i Maryland, havde hans ældste datter svært ved holde masken, og hun så tydeligt bevæget ud af situationen.

Ivanka Trump, der forventes at være eneste Trump-medlem til Joe Bidens indsættelse, stod sammen med sine søskende Donald Jr., Eric og Tiffany og så deres far tale. De virkede alle påvirkede af omstændighederne.

Under talen fortalte Donald Trump sine børn og tilhørerne, at han vil komme tilbage 'i en eller anden form'.

Ivanka Trump. Vis mere Ivanka Trump.

Talen handlede mest om hans egne bedrifter. Han nævnte blandt andet sin indsats for veteraner, for at sænke skatten og for at skabe job.

»Det har været fantastiske fire år,« siger Donald Trump og gentog, at han »altid vil kæmpe for jer«.

Ikke en eneste gang nævnte han den nye præsident, Joe Biden. Han tilføjede dog, at den nye administration formentlig vil få stor succes.

Donald og Melania Trump. Foto: ALEX EDELMAN Vis mere Donald og Melania Trump. Foto: ALEX EDELMAN

Omkring klokken 15 dansk tid forlod Donald Trump Washington-området for sidste gang som præsident, da han og hustru Melania Trump gik ombord på præsidentflyet Air Force One til tonerne af Frank Sinatras 'My Way' spillende over højttalerne.

Se Ivanka Trump og de andre børn overvære Donald Trumps afskedstale i videoen øverst.

Følg B.T.s livedækning af Joe Bidens indsættelse HER.