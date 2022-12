Lyt til artiklen

Verdensstjernerne Norman Reedus og Diane Kruger er i øjeblikket på besøg i København med deres datter.

Her har de blandt andet været i Tivoli samt på shoppetur på Strøget på den første åbningsdag efter jul – det blev opdaget af danske Maria Rothmar, der ikke troede sine egne øjne, da hun pludselig passerede Hollywood-stjerner.

Hun beskriver sig selv som 'verdens største 'The Walking Dead'-fan' gennem ti år.

Hun har efter eget udsagn set samtlige 117 afsnit 5-10 gange og besøgte for tre år siden settet i Georgia, USA.

Men hun har aldrig mødt nogen af skuespillerne.

Før hun tirsdag pludselig spottede Norman Reedus og hans lige så kendte kone midt i menneskemylderet på Amagertorv på Strøget i København.

»Jeg blev totalt forfjamsket! Hev fat i armen på min mand og kunne kun fremstamme: 'Det er Norman Reedus! Daryl Dixon!',« fortæller den 41-årige journalist, der blandt andet arbejder som skønhedsredaktør på Magasinet Liv.

»Jeg stod helt fastfrosset, men både min mand og min ældste datter sagde, at jeg skulle bede om et foto. Jeg har aldrig før stoppet en kendis på gaden på den måde, men jeg løb efter dem og sagde helt fjollet: 'I love you both!',« siger hun.

'Tak', svarede Norman Reedus på engelsk, hvorefter Maria Rothmar spurgte, om hun måtte tage en selfie med de to Hollywood-stjerner.

»Han svarede 'Okay, men en hurtig en, for det er tid til hendes frokost',« siger Maria Rothmar, der tror, han talte om parrets treårige datter Nova, der var med på strøgturen.

»Så snuppede vi et par selfies, og så sagde tusind tak og farvel og lod dem komme videre med deres dag Og jeg har været flyvende lige siden.«

Maria Rothmar er ikke den eneste, der var flyvende tirsdag eftermiddag. På Norman Reedus' Instagram-profil kan man nemlig se, hvordan han under sin københavnertur var i Tivoli med sin søn, Mingus Reedus, som blev filmet under en tur i forlystelsen Den Lille Drage.

Sønnen Mingus Reedus har 'The Walking Dead'-stjernen med sin danske ekskæreste, modellen Helena Christensen.

De to stjerner dannede par i fem år fra 1998 til 2003.