Den populære 'Vild med dans'-vært Sarah Grünewald har siden sine unge år kæmpet med et alkoholmisbrug. Ind imellem har misbruget været under kontrol, men nu har hun taget en stor beslutning.

Hun er holdt helt op med at drikke. For sin egen og for sin søns skyld, fortæller hun i et bevægende videoopslag på Instagram.

»Der er ikke noget, der hedder syv/syv for mig, hvor jeg bare skal hygge mig og drikke og fyre den af, og hvor jeg så kan være mor i de der syv dage. Det bliver for skizofrent for mig,« lyder det fra Grünewald, der i 2019 blev skilt fra sønnen Luis far, dj’enRasmus Backhaus.

»Jeg vil gerne være mor hele tiden, og jeg vil gerne have det godt hele tiden. Så jeg har simpelthen taget den beslutning, at jeg aldrig skal drikke igen,« lyder det videre Grünewald, der har lavet opslaget som en opfølgning på podcasten 'Jagten på en ven', som hun medvirker i, og hvor snakken også falder på netop alkohol.

Sarah Grünewald har i mange år været vært på 'Vild med dans'.

Beslutningen om at stoppe med at drikke traf hun for tre måneder siden, efter hun havde set et afsnit af tv-programmet ‘Toppen af Poppen’, hvor musikeren Mathilde Falck var med. Falck fortalte, hvordan også hun havde kæmpet med misbrug og på at ødelægge sig selv, og det gjorde et stort indtryk på 37-årige Grünewald.

Efter programmet græd Sarah Grünewald i flere timer, indtil hun til sidste åndede ud og besluttede at tømme sin lejlighed for alt sprut.

Alkohol og det at drikke, har Sarah Grünewald ellers altid associeret med det at hygge sig. Og derfor var beslutningen om at stoppe helt langtfra nem.

Grünewald har tidligere fortalt, at hun i 2014 gik i misbrugsbehandling, og at hun tidligere har haft en periode på to år helt uden alkohol.

Sprut og andre rusmidler har i mange år været en del af Sarah Grünewalds liv. Men nu er det slut.

»Men jeg fandt jo ud af i de to år, hvor jeg holdt op med at drikke og feste, at folk ikke længere syntes, at jeg var særlig fed. Jeg var bare hende den kedelige,« har hun fortalt til B.T. i 2020.

Den fuldkommen afholdenhed holdt da heller ikke for Grünewald, der blev mor til Luis i 2016.

Da Luis var omkring et eller to år gammel tog hun flere gange på byture med så meget sprut og bodega, at hun stadig lugtede af alkohol og røg om morgenen, da sønnen vågnede. Og det har hun aldrig kunnet tilgive sig selv for.

Men selv om det stadig er svært at holde helt op med at drikke, og Sarah Grünewald stadig føler, at folk ser mærkeligt på hende, når hun bestille en alkoholfri øl, så er hun ikke i tvivl om, at hun har taget den rigtige beslutning ved at aflive det ‘monster’, som hun kalder misbruget.

Det blev hun nemlig bekræftet af sønnen, da de en dag gik ned med de sidste fire tomme vinflasker.

På vej tilbage tog Luis hendes hånd:

»Der kunne jeg bare nærke, at 'jeg er lige her', og at han bare har mig,« fortæller tv-værten.