Tv- og radiovært Sara Frost er træt af kønsidealer og særligt ét får hende til at himle med øjnene.

'Powerwoman' er et udtryk, der bruges om kvinder, som fremstår som selvstændige og stærke. Og selv om mange kvinder sikkert udfylder disse attributter, så mener Sara Frost ikke, at det nødvendigvis er noget man bør skilte med:

»Jeg forstår udtrykket, og jeg ved godt, at det er velment, men det er jo endnu et narrativ om, hvad kvinder skal kunne, og vi har helt ærligt ikke brug for flere fortællinger om, hvad og hvordan vi bør være. Vi skal stoppe med at have en fastlåst idé om, hvordan og hvornår man er god nok. Det er en meget binær forståelse af folk, hvor man enten er en »powerwoman«, eller også er man ikke,« siger hun i et interview med Alt for damerne.

Hun er aktuel i TV 2-dokumentarserien 'I pigernes skjulte verden', hvor hun rejser rundt i verden og undersøger kvinders rettigheder og vilkår på forskellige breddegrader.

30-årige Sara Frost har gennem hele sin tilværelse som offentlig person oplevet, at hun er blevet pålagt en masse kønsidealer om, hvordan hun bør være og agere som kvinde. Og selv om hun længe har prøvet at gå sine egne veje, så er det svært at komme uden om.

Hun hæfter sig ved de sociale medier, som hun mener er med til at skabe og styrke bestemte kønsidealer om kvinder, da billeder eller korte videoer skildrer specifikke og afgrænsede situationer. Og derfor bliver kvinder ofte sat i bås. Men Sara Frost mener, at man sagtens både kan uploade billeder i sin bikini fra stranden og billeder iført blazer på et kontor - det ene udelukker ikke det andet:

»Kvinder har hele tiden været en kombination af alle mulige ting på én gang. De har altid både været kloge, sexede, seriøse og usikre, nu er det bare blevet muligt at vise det frem på de sociale medier. Og det, tror jeg, kan være overvældende for nogle mennesker,« siger hun.

I dag er hun et sted, hvor hun føler sig tilpas. Men alligevel forsøger hun fortsat at udfordre sig selv, fortæller hun.

Sara Frost har tidligere forsøgt at gøre op med idealer. Herunder idealet om, at det kun er specifikke befolkningsgrupper der gamer. I programmet 'Alle gamer' får hun besøg af en række forskellige personer, der fortæller om sine oplevelser med gaming.