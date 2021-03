Sangerinde og skuespiller Mandy Moore fødte en lille dreng tilbage i slutningen af februar.

Men nu fortæller hun åbent om, at det slet ikke var nogen nem fødsel – tværtimod.

Det gør hun i podcasten 'Informed Pregnancy', hvor hun giver rystende detaljer om selve fødslen.

Her forklarer den 36-årige stjerne, at hun og manden Taylor Goldsmith havde planlagt en hjemmefødsel hos en jordemoder, men måtte lave om på planerne i sidste øjeblik og søge mod et hospital i stedet for.

I podcasten nævner hun ikke helt præcist, hvorfor de ændrede planerne, men hun forklarer, at hun vred sig i smerte under den forfærdelige 40-minutters biltur til hospitalet.

Da de ankom til hospitalet, fortæller Mandy Moore, at smerten ikke havde aftaget det mindste. Men desværre var hendes antal af blodplader faldet markant under fødslen, så hun blev nægtet en lokalbedøvelse omkring rygmarvsnerven, som plejer at hjælpe på smerte fra veerne under en fødsel.

»Det var som om, at jeg var på et syretrip eller noget i den stil. Jeg lukkede ned for alt andet og koncentrerede mig bare om at presse,« forklarer hun og fortsætter:

»Men i sidste ende var det en meget isoleret oplevelse, at jeg … der lyder fjollet, men jeg tror, at jeg ikke rigtig havde forestillet mig, at det ville være sådan.«

US actress Mandy Moore arrives for the premiere of Lionsgates' "Midway" at the Regency Village Theatre in Westwood, California on November 5, 2019.

Efter tre timer i et mindre fødselshelvede, kunne lægerne konstatere, at babyens hjerterytme var faldende, og derfor slog lægerne alarm. De fik fat i en sugekop, for at kunne hjælpe barnet på vej, så det hurtigere kom ud.

»Det skete så hurtigt. Et sekund, så var alting okay og det næste øjeblik, så var det sådan, at nu sker det. Jeg pressede det hårdeste jeg nogensinde har gjort, og hurtigt gik jeg fra ingen baby til en hel baby på sekunder.«

Derefter kom den lille 'Gus', helt præcist August Harrison, til verden som parrets første barn.

Den hårde oplevelse har dog ikke skræmt hende, for hun fortæller, at hun er klar til at gøre det hele en gang, hvis hun bliver gravid igen.