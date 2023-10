Han var en af de første oligarker, der sagde fra over fra Putin. Og siden Putins invasion af Ukraine har han ikke været tilbage i Rusland

Men nu har Hamas' voldsomme angreb på Israel tvunget milliardæren Mikhail Fridman tilbage til Moskva.

»I sidste uge flyttede jeg til Israel,« fortalte Fridman mandag til det amerikanske medie Bloomberg.

»Nu er jeg fløjet til Moskva på grund af den nuværende situation. Når alt falder til ro, har jeg planer om at vende tilbage til Israel,« lyder det fra milliardæren, der har vakt en del opsigt ved at være en af de første oligarker, der sagde fra overfor Putins angreb på Ukraine.

Vladimir Putin og Mikhail Fridman giver hånd i 2003. Foto: JOHN STILLWELL Vis mere Vladimir Putin og Mikhail Fridman giver hånd i 2003. Foto: JOHN STILLWELL

»Jeg er en forretningsmand med ansvarlighed for mange tusinder ansatte i Rusland og Ukraine. Jeg er dog af den overbevisning, at krig aldrig er den rigtige løsning,« skrev Mikhail Fridman blandt andet til sine medarbejdere kort efter invasionen.

På en pressekonference uddybede Fridman i marts 2022 kritikken. Han fortalte, at krigen var en tragedie for både russere og ukrainere.

Han turde dog ikke kritisere Putin mere direkte, da han mente, at personlige kommentarer kunne udgøre en sikkerhedsrisiko ikke bare for ham selv – men også for hans ansatte.

Den stenrige oligark er ifølge Forbes verdens 139. rigeste mand med en formue vurderet til knap 91 milliarder kroner. Men formuen, skabt på olie, i telebranchen og på at skabe banken Alfa Bank, som er den største ikke-statskontrollerede bank i Rusland, har han ikke haft rådighed over i over et år grundet sanktionerne mod oligarkerne.

Fridman boede gennem mange år i London, og der fik han efter sanktionerne en slags lommepenge fra sin egen formue, som den britiske stat administrerer.

Mikhail Fridman (tv). Foto: Pavel Golovkin/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mikhail Fridman (tv). Foto: Pavel Golovkin/AFP/Ritzau Scanpix

Det britiske medie The Times har tidligere beskrevet, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, om hans sanktionering var berettiget.

Den 58-årige milliardær har fortalt, at Putins krig mod Ukraine og sanktionerne har vendt og ned på hans liv.

Han insisterer på, at han har skabt sin formue uafhængigt af Putin. Det betvivler flere kritikere dog.

Fridman selv siger, at han har holdt afstand til Putin, siden han flyttede til England i 2014. Han har også tidligere afvist, at han ville kunne få Putin til at stoppe krigen mod Ukraine.

»Hvis de folk, der bestemmer i EU, tror, at jeg grundet sanktioner vil kunne nærme mig Putin og fortælle ham, at han skal stoppe krigen – og at det vil virke – så er jeg bekymret for, at vi er i store problemer,« udtalte Fridman i 2022 til Bloomberg, hvor han også fortalte, at han blev chokeret, da han pludselig fandt ud af, at han var sanktioneret.

Mikhail Fridman voksede op i den ukrainske by Lviv, dengang den stadig var en del af Sovjetunionen. Hans forældre er ukrainske med jødisk baggrund.

Han har derfor både israelsk og russisk pas. Man mente, at han var den sidste oligark tilbage i London, da flere tog flugten væk fra den britiske hovedstad allerede kort efter sanktionerne.

Men Fridman valgte altså at blive, indtil han i sidste uge flyttede til Israel. Et besøg, der altså indtil videre har været ret kort.

Ifølge Financial Times ankom Mikhail Fridman til Rusland i weekenden. Han har angiveligt ikke afstemt sin ankomst med Kreml.