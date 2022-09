Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke småpenge, der er i spil, når genstandene fra Valdemars Slot skal under hammeren hos Bruun Rasmussen.

En opgørelse af kataloget, som B.T. har lavet, viser, at indboet, hvis det sælges til vurderingen, kan gå for over ni millioner kroner.

Lige over 9,3 millioner kroner kan tv-baronessen og hendes 18-årige søn Alexander Fleming hive hjem, hvis tingene sælges til vurderingen.

Et hurtigt overblik viser da også, at nogle af genstandene i kataloget allerede har overskredet vurderingsprisen.

Særligt et par støvler, der menes at være blevet båret af Niels Juel, er indtil videre gået 500 kroner over vurderingen på 5000 kroner.

Støvlerne er gået over vurderingen. Foto: Bruun Rasmussen Vis mere Støvlerne er gået over vurderingen. Foto: Bruun Rasmussen

Den endelige pris vides dog først, når auktionen er afsluttet 26. september.

Blandt kronjuvelerne i samlingen er et skrin med et erotisk motiv fra C.W. Eckersberg, der er vurderet til mellem 600.000 og 800.000 kroner, samt 18 illustrationer til Henrik Ibsens 'Terje Vigen' fra 1892, der er vurderet til mellem 800.000 og en million kroner.

Det erotiske skrin er en af de genstande, der er vurderet højest. Foto: Bruun Rasmussen Vis mere Det erotiske skrin er en af de genstande, der er vurderet højest. Foto: Bruun Rasmussen

Genstandene skal sælges, efter at Caroline og søsteren Louise blev uvenner i forbindelse med Valdemars Slot og driften.

B.T. har talt med Louise Albinus, der oplyser, at hun for nuværende ikke har nogen kommentarer til salg af arvestykkerne. Hun fortæller, at hun ikke tidligere har haft mulighed for at købe nogen af arvestykkerne, men vil ikke kommentere, om hun har planer om at købe nogle af dem fra auktionen.

De to søstre overtog slottet efter deres fars, lensbaron Niels Krabbe Iuel-Brockdorffs, død, men kunne ikke enes om det. Efter en længere strid overtog Louise Iuel Albinus slottet i foråret.

Hvis du er interesseret i, hvilke genstande der er til salg, kan du se dem her.