En amerikansk fotograf har fanget Jennifer Lopez og Ben Affleck hænge ud i et feriehus i Miami sammen.

Rygterne om, at eksparret Jennifer Lopez og Ben Affleck har genfundet romancen imellem dem, har stået på i nogle uger. Nu burde der ikke længere være tvivl.

Stjerneparret er nemlig blevet fotograferet i et feriehus i Miami, Florida. Billederne bringer Daily Mail i en artikel.

Fotoseancen indeholder både parret sammen samt Jennifer Lopez i færd med at udføre en 'selfie-session' på deres altan.

Foto: JOHN MABANGLO

Rygterne om genforeningen af parret kom som et chok for fans verden over, da Jennifer Lopez netop havde afsluttet sit forhold til den tidligere baseballspiller Alex Rodriguez.

Jennifer Lopez og Ben Affleck dannede par tilbage i 00erne. De nåede at blive forlovet, men i 2004 annoncerede de, at det var slut mellem dem, og forlovelsen dermed var ophævet.

Ben Afflecks bedste ven Matt Damon har tidligere på måneden ytret håb om, at rygterne om genforeningen af stjerneparret er sande i et interview med Today.com.

»Jeg elsker dem begge. Jeg håber, det er sandt. Det ville være fedt,« sagde Damon, der er Ben Afflecks bedste ven siden barndom.