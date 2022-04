De fleste influencere er glade for at vise deres dyre luksusvarer frem på de sociale medier.

Men det gider Chanel ikke være med til – i hvert fald ikke, hvis der er tale om russiske influencere.

På grund af krigen i Ukraine nægter modebrandet simpelthen russere muligheden for at købe Chanel. Det skriver Daily Mail.

»Vi vil ikke levere varer til Rusland, vi vil lukke vores butikker, og vi har allerede lukket ned for online shopping,« skrev Chanel i en erklæring.

Det samme har gjort sig gældende for mærker som Louis Vuitton og Prada.

Og det er altså ikke kun i Rusland, at russerne må gå forgæves efter luksusmærket.

Også i udlandet får de sat stolen for døren.

Daily Mail skriver, at Chanels hovedkvarter i Frankrig bekræfter, at deres varer ikke skal sælges til russere nogle steder i verden, da det anses som værende en af del af EUs sanktioner mod Rusland.

Coco Chanel er kommet under russisk beskydning mere end 50 år efter sin død. Foto: AP Photo Foto: Unknown Vis mere Coco Chanel er kommet under russisk beskydning mere end 50 år efter sin død. Foto: AP Photo Foto: Unknown

Det gælder også i de Forenede Arabiske Emirater – og i særdeleshed Dubai – som mange rige russere ellers søgte imod, da Vestens restriktioner begyndte at ramme.

Og det er bestemt ikke noget, der huer de russiske influencere.

»Jeg gik ind i en Chanel-butik i et storcenter i Emiraterne. De solgte ikke tasken til mig, fordi jeg er fra Rusland! », skriver Liza Litvin, som er influencer og interiørdesigner, ifølge det engelske medie på sine sociale medier.

Hun fortæller videre, at butikschefen sagde, at de kun sælger til russere, der underskriver en kontrakt om ikke at bære tøjet i Rusland.

En anden, som er ramt af salgsforbuddet, er sanger, tv-vært og influencer Anna Kalashnikova, som også blev afvist i Dubai, da hun ville købe øreringe og en taske.

»Vi ved, at du er russer,« skulle butikkens chef have sagt til hende ifølge Kalashnikovas Instagram.

»Vi ved, at du vil tage varerne med tilbage til Rusland, så vi kan ikke sælge dem til dig.«

Herefter skriver hun om, hvordan Coco Chanel, skaberen af det berømte mærke, var elskerinde med en nazistisk officer samt agent for Tyskland.

»At støtte fascisme og russofobi er så lavt,« skriver hun.

Også influenceren Yana Rudkoskaya er rystet.

I mere end 20 år har hun købt Chanel, og hun hævder at have brugt mere end én million euro på varer fra mærket.

Hun kalder forbuddet for ydmygende.

Talskvinde i det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, mener ligeledes, at Chanel med forbuddet melder sig ind i en »russofobisk kampagne«, og påpeger også, at Coco Chanel arbejdede med nazisterne.

»Chanel kan vende tilbage til det normale og, som dets skaber, støtte nazismen. Men nu vil alle vide det,« lyder det fra Zakharova.

Fra Chanels side lyder det, at de forstår, at de nuværende omstændigheder kan give besvær for visse kunder.