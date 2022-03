Ukrainske borgere og soldater dør i forsvaret for deres land efter Ruslands invasion.

Men krigen har også andre ofre. I hvert fald hvis du spørger de russiske influencere.

Flere af disse er nemlig i gråd over, at Vladimir Putin mandag valgte at lukke ned for Instagram i Rusland, da mediet ifølge regeringen giver »incitament til vold mod russere«.

»Jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer,« lyder det fra den grædende russiske realitystjerne Olga Buzova, ifølge Insider, i en syv minutter lang video, hvor hun flere gange kæmper med tårerne.

Hun er også en ganske stor stjerne på Instagram, hvor hun har mere end 23 millioner følgere.

»Jeg har bare delt mit liv, mit arbejde og min sjæl. Det her har ikke været et arbejde for mig – det er en del af min sjæl. Det føles, som om en stor del af mit hjerte og mit liv bliver taget fra mig.«

For tre dage siden kunne det østeuropæiske medie Nexta på Twitter også dele en video af den russiske modeblogger Karina Nigay, som var helt knust over udsigten til, at Instagram ville stoppe med at virke.

»Hun kan komme til Kharkiv. Her virker Instagram,« lød et af svarene.

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working



She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

»Hvis hun græder over at miste sit 'job', så forestil jer, hvordan det føles at miste sit land og elskede,« skriver en anden.

Olga Buzova er langtfra den eneste influencer, der klager.

Liza Lukasheva, som har en million følgere, var også ude med en video for at sige farvel til sine følgere og et opslag, hvor hun opfordrer dem til at følge med hende over på andre platforme.

Valeria Chekalina, som har mere end 10 millioner følgere, delte en trist emoji, og i biografien på sin profil skriver hun, at det er slut med Instagram, og fortæller, hvor folk ellers kan følge med i hendes liv.

Den russiske regering har også opfordret til, at borgerne kun bruger landets egne sociale medier.

I weekenden var det en anden ung, russisk kvinde, som var godt træt af de sanktioner, som landets invasion af Ukraine har ført med sig.

Nemlig 24-årige Elizaveta Peskova, som er datter af Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov – Peskova gør sig i øvrigt også som influencer.

»Efter min mening er det skørt at pålægge sanktioner over for voksne børn (især en pige!), der har ført deres eget personlige og professionelle liv i lang tid,« skrev hun i et opslag på appen Telegram som reaktion på de økonomiske sanktioner, USA indførte mod russiske oligarker.

Hun mener, at der er tale om en heksejagt på russerne.

»Vi forstår også udmærket godt, at der under sådan en 'heksejagt' og vanvittigt had til alt russisk næppe sker en retfærdig rettergang.«

Ved krigens start lavede hun dog også et opslag på Instagram, der kort og godt sagde: 'Nej til krig'. Opslaget blev dog hurtigt slettet igen.

Også datteren af den prominente ejer af fodboldklubben Chelsea FC, Roman Abramovich, udtrykte modstand mod invasionen via sin Instagram.

Instagram anslår, at Ruslands blokering af Instagram vil påvirke 80 millioner brugere af billededelingsappen.