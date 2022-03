Sanktioner mod Rusland og russiske interesser har de seneste uger kostet mange russiske rigmænd dyrt. Men en mand ser ud til at svømme mod strømmen – indtil videre.

Den russiske milliardær, Andrej Melnitsjenko, har nemlig øget sin formue, siden Rusland invaderede Ukraine. Det skriver Finans.dk.

Melnichenko, der har tjent en formue på blandt andet kul og gødning, stod, dagen før Rusland indledte krigen mod Ukraine, som nummer 109 på Bloombergs liste over verdens rigeste med en formue på 18,7 milliarder dollar – eller lige omkring 127 milliarder danske kroner

Men i modsætning til mange af sine russiske rigmandskollegaer, der har blødt millioner siden invasionen, er Andrej Melnitsjenkos formue vokset, og han er rykket mange pladser frem på Bloombergs liste.

Tre uger efter krigens begyndelse er han i dag den 75. rigeste i verden.

Men nu ser heldet ud til at vende for Melnitsjenko. Få dage efter han blev sat på EUs sanktionsliste, blev hans private yacht beslaglagt af de italienske myndigheder i havnebyen Trieste.

Sanzioni contro la Russia:

A Trieste, nel rimessaggio del porto, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza lo yacht a vela più grande del mondo, del valore di 530 milioni di euro. Lo "SY A" è riconducibile all'imprenditore russo Andrey Igorevich Melnichenko. pic.twitter.com/xj0V728Qsa — Tg La7 (@TgLa7) March 11, 2022

Megabåden ‘Sailing Yacht A’, der designet af den franske designer Philippe Starck, er 143 meter lang og har et prisskilt på op mod 530 millioner euro. Det svarer til knap fire milliarder kroner.

Andrej Melnitsjenko er desuden trådt tilbage fra direktørposten i gødningsvirksomheden Eurochem Group.

Nu opfordrer han Putin til at stoppe krigen:

»Begivenhederne i Ukraine er virkelig tragiske. Vi har et presserende behov for fred,« citerer Reuters, Andrej Melnitsjenko for at sige.