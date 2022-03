Det kan dårligt blive mere russisk end Bolsjoj Balletten.

Det klassisk balletkompagni, der har base i Bolsjoj Teatret i Moskva, har været en russisk stolthed siden 1776.

Men følelsen af stolthed er ikke gengældt, hvis man spørger en af de ledende prima ballerinaer, Olga Smirnova.

Den 30-årige danser sagde i sidste uge, at hun ‘med alle fibre i min sjæl’ er imod krigen i Ukraine.

Nu har hun sat handling bag ordene og har forladt både sit hjemland og et af verdens ældste balletkompagnier.

Fremover vil hun danse i Den hollandske National Ballet, skriver BBC.

Den russiske balletdanser, Olga Smirnova, forlader Rusland i skam over Putins krig. Foto Yann COATSALIOU / AFP. Foto: YANN COATSALIOU Vis mere Den russiske balletdanser, Olga Smirnova, forlader Rusland i skam over Putins krig. Foto Yann COATSALIOU / AFP. Foto: YANN COATSALIOU

Smirnova har en ukrainsk bedstefar og betegner sig selv som kvart-ukrainsk.

Tidligere på måneden skrev hun ifølge BBC:

»Jeg havde aldrig troet, at jeg ville skamme mig over Rusland. Jeg har altid været stolt af talentfulde russere og vores kulturelle og atletiske bedrifter.«

Men det er altså slut nu.

»Hvem ville for et par uger siden havde troet, at alt dette ville ske? Vi er måske ikke ved epicentret af den militære konflikt, men vi kan ikke sidde denne globale katastrofe overhørig,« citerer BBC Olga Smirnova for at have sagt, før hun forlod sit hjemland.

I Holland er lederen af nationalballetten, Ted Brandsen, glad for at kunne tage imod det nyeste medlem af hans kompagni.

»Det er en ære, at hun skal danse i vores kompagni, også selvom omstændighederne, der gør skiftet muligt, er utroligt ulykkelige,« siger han.

Smirnova er ikke den eneste balletdanser, der er gået op imod Putin.

Den tidligere danser Alexei Ratmansky, 53, der var leder af Bolsjoj balletten fra 2004 til 2008 er selv vokset op i Ukraine.

Den 27. februar, tre dage efter Putins styrker havde invaderet Ukraine, skrev han på Facebook:

»Putin må stoppe denne krig med det samme.«