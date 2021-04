Feministisk aktivist og kunstner Yulia Tsvetkova risikerer at ende seks år i fængsel. Retten mener, hun har lavet og delt porno. Hun mener selv, at det er kunst.

Den 27-årige russiske kvinde har delt sine kunstværker under temaet Vagina Monologues – Vagina monologer på dansk – via sociale medier. Det indebærer blandt andet nøgne kvindekroppe, skriver AP.

Hun er endnu ikke dømt, men en retssag gik i gang mandag i den russiske by Komsomolsk-on-Amur. Yulia Tsvetkova er sammen med påstanden om deling af porno også tiltalt for at bryde med det man kalder traditionelle familieværdier.

Vagina monologues en del af et kunstprojekt, men også et onlineunivers, hvor Yulia Tsvetkova opfordrer sine følgere til at bryde med de stigmaer og tabuer, der kan være tillagt kvindekroppen og det kvindelige køn.

Her Yulia Tsvetkovas værker udstillet i St. Petersburg i april. Foto: Dmitri Lovetsky Vis mere Her Yulia Tsvetkovas værker udstillet i St. Petersburg i april. Foto: Dmitri Lovetsky

Den feministiske aktivist har ikke selv fået lov til at kommentere sagens forløb efter første retsmøde mandag, dog kunne hendes forsvarer Irina Ruchko fortælle, at Yulia Tsvetkova fastholder sin uskyld

Irina Ruchko føler sig sikker på, at de også kan overbevise en dommer om, at hendes klient ikke har gjort noget ulovligt.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har også fordømt den pågående retsproces.

Organisationen mener, at man bør have ret til at udtrykke sig gennem kunst, og understreger, at der er tale om tegninger og malerier.

Det er ikke første gang, man retsforfølger den 27-årige aktivist. Hun har for nylig måtte tilbringe fire måneder i husarrest, og to gange har hun måttet betale bøder. I alle tre tilfælde blev hun dømt for at støtte LGBT-miljøet på forskellig vis.

Det har siden 2012 været ulovligt at udfører det, der beskrives som propaganda for homoseksuelle.

Det betyder blandt andet, at der juridisk kan argumenteres for, at der ikke må afholdes Pride, hvor LGBT-personer går på gaden for at sætte fokus på blandt andet manglende rettigheder.

Det er også ulovligt at gifte sig med en af det samme køn.