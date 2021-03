Rusell Crowes far er død i en alder af 85 år.

Det oplyser Hollywood-stjernen på Twitter.

»Min kære far, min smukke far, den blideste mand, er gået bort.«

Det er ikke mere end tre uger siden, at han var med til at fejre sin fars fødselsdag. Nu venter en begravelse.

Dødsårsagen oplyser han ikke, og derfor vides det ikke, om det er sket meget pludseligt, eller om det sker på baggrund af et sygdomsforløb.

New Zealænderen bor til dagligt i Australien med sin familie. Især under coronapandemien har han opholdt sig i nærheden af sine forældre, der har haft en svær tid under pandemien:

»De lider under ting som personer i den alder gør. Så det var bare bedre at være i nærheden af dem.«

Russell Crowes far efterlader sig sin kone på 79 år, og derfor forsikrer Crowe, at han vil bruge den næste tid på at sørge sammen med moren.

Russell Crowe fik sit helt store gennembrud i Hollywood, da han omkring årtusindeskiftet medvirkede i 'Gladiator' og vandt en Oscar for bedste mandlige hovedrolle. Hans næste store projekt er 'Thor: Love and Thunder', som er en kommende Marvel-film.