Thomas Vinterberg og holdet bag ‘Druk’ kunne atter engang smile stort og lade champagnepropperne springe, da ‘Druk’ søndag vandt den fineste britiske filmpris.

Men så store har smilende ikke altid været. For da Thomas Vinterberg lige var begyndt på optagelserne til ‘Druk’, mistede han sin datter.

»Filmen her er lavet på det værst tænkelige tidspunkt i mit liv. Og mit liv har været en særlig blanding af sejre, festligheder og sorg. Måske lidt ligesom slutscenen i filmen.«

»Men når den vinder noget, eller når jeg modtager ros fra folk – fra mine forbilleder rundt omkring i verden – så er det med til at ære min datters minde. Og det giver mening på en eller anden måde,« lyder det fra Vinterberg, da B.T. taler med ham, søndag kort efter at han har fået at vide, at han har vundet den britiske filmpris ‘Bafta Awards’ for bedste udenlandske film.

En stor ære, som han ikke lige havde regnet med:

»Jeg havde jo håbet, men den der film ‘Menari’, der er nomineret alle steder, er virkelig god, så jeg blev bare meget, meget glad og stolt og også overrasket over at vinde,« siger han.

Det var i 2019, da Thomas Vinterberg var fire dage inde i optagelserne til ‘Druk’, at hans 19-årige datter Ida mistede livet på tragisk vis i en trafikulykke i Belgien.

Sorgen over tabet var overvældende, men alligevel fandt Thomas Vinterberg styrke til at lave ‘Druk’ færdig.

Thomas Vinterberg med sin datter Ida (midt) for nogle år siden. Foto: Thomas Peter

Og han lægger ikke skjul på, at tragedien kom til at betyde en del for filmen, og at filmen også reddede ham.

»Vi var alle sammen helt afklædte og forsvarsløse af sorg: Der var meget kærlighed til stede på ‘settet’. Skuespillerne, som har været mine venner hele mit liv og har kendt Ida hele hendes liv, bar mig igennem det her,« siger han og fortsætter:

»Da hun gik bort, og denne her film på en eller anden måde reddede mig fra at blive sindssyg, tror jeg, at jeg lavede den for hende og til hende som en eller anden slags monument over min datter. Og derfor blev det meget vigtigt, at det blev en livsbekræftende film.«

‘Druk’ handler om fire gymnasielærere, der laver et eksperiment, hvor de drikker hver dag for at ramme en promille på 0,5. Selvom forsøget får en positiv effekt på dele af deres liv, så ender det ikke lige godt for alle.

Thomas Vinterberg håber, at folk har forstået, at filmen ikke bare handler om druk.

»Jeg håber, at folk kan se, at det her er en film, der handler om at leve i modsætning til bare at eksistere.«

Det var hans datter, der oprindeligt fik ideen til filmen. Og hun nåede også at læse manuskriptet, to måneder inden hun døde.

Derfor vil ‘Druk’ altid have en særlig plads i Vinterbergs hjerte.

»Det er ubetinget den film, jeg har lavet nogensinde, og som jeg nogensinde kommer til at lave, der betyder mest for mig, fordi den er så uadskillelig fra det, der er sket,« siger han.

Betyder det noget særligt, at det måske er den af dine film, der kommer til at klare sig bedst?

»Midt i hele denne tilstand af sorg er der en tilfredsstillelse ved, at det sker for denne film. Priserne er jo frugten på træet, men bagved er der jo et træ og nogle rødder. Alt det, der sker for denne film, er jo overvældende og tilfredsstillende på en anden måde, end det plejer at være«.

Det er kun en måned siden, at Vinterberg og resten af holdet bag 'Druk’ sidst jublede, da ‘Druk’ blev nomineret i to Oscar-kategorier.

Der var jubel på Zentropa i Avedøre i marts, da Vinterberg og resten af holdet bag 'Druk' fik at vide, at de var blevet nomineret til hele to Oscars. Foto: Emil Helms

Ser du dette som en slags opvarmning til Oscar-showet?

»Det er ikke sikkert. Det kan man aldrig vide i dette game. Det kan være, at det stopper her. Det er sådan med Oscars, at det er svært at forudse, hvad der kommer til at ske,« siger Vinterberg, der dog ikke afviser, at det ikke ser helt skidt ud for ‘Druk'.

»Lige nu ser det meget godt ud på ‘Druk’s vegne, men det kan ændre sig fra den ene dag til den anden. Og lige nu er jeg bare lykkelig for at være med så langt.«

»Jeg vil bare sige af helt ærligt hjerte, at alle de tilkendegivelser, som den her film har fået gennem lang tid har skabt en stor ro og tilfredsstillelse allerede. Hvis vi så får en Oscar oveni, så er det helt ekstatisk og en ny situation, men der, hvor jeg er nu, er jeg meget, meget stort,« slutter han.