Skuespiller Robert Downey jr. har mistet sin far. Således er den 85-årige filmskaber og skuespiller Robert Downey sr. gået bort.

Det skriver flere internationale medier – heriblandt New York Post og The Sun.

Downey sr. er nok bedst kendt for sine optrædener i filmene 'Boogie Nights', 'Magnolia' og 'To Live and Die in LA'.

Han har i de seneste fem år kæmpet med sygdommen Parkinson, som han var hårdt ramt af.

Downey sr. har ikke været fan af den amerikanske presse, og det er ikke ofte han har givet interview om sig selv eller sit virke.

I 2001 gjorde han sig dog bemærket, da han i et interview med New York Post fortalte, at han ikke brød sig om livet som kendis i Hollywood.

Det skete efter, at hans søn Robert Downey jr. blev taget i besiddelse af kokain og stod i et forløb med retssag og negativ fokus fra den amerikanske befolkning.

»Livet er for nemt som filmstjerne. Mennesker vil gøre alt for dig og vil give alt til dig. Hollywood er et forfærdeligt sted,« sagde han i interviewet.

Downey sr. blev født i Hollywood i 1936. Hans seneste professionelle aftryk var i 2011, hvor han instruerede filmen 'Tower Heist'.