Han er rigere end den britiske kong Charles og Monacos fyrst Albert. Han ejer en fransk fodboldklub og en yacht til flere milliarder kroner. Og så kaldes hans fætter for 'manden, der købte London'.

Fodbold-VM har skabt stor debat om ørkenstaten Qatar og dens brud på menneskerettigheder. Men hvem er emiratets stenrige royale milliardærer, der er lykkedes med at charme sig til et VM?

Navnet Al Thani er måske ukendt for mange. Men kaster man et blik på de mange lister over verdens rigeste royale familier, er det fast inventar.

For ligesom landet Qatar, er familie Al Thani, der har regeret landet de seneste 150 år, stenrig og ligger som regel placeret et par pladser under den endnu rigere Saudi Arabiske sheikfamilie, men et par pladser over den britiske konge.

Tamim bin Hamad Al Thani ses her med sin første kone under siut besøg i Spanien hos det spanske kongepar. Foto: Mariscal Vis mere Tamim bin Hamad Al Thani ses her med sin første kone under siut besøg i Spanien hos det spanske kongepar. Foto: Mariscal

Al Thani-familiens overhoved er den kun 42-årige Emir, Tamim bin Hamad Al Thani. Foruden at have titlen som verdens yngste regent, kan han også bryste sig af at være en af verdens rigeste.

Ifølge flere forskellige opgørelser fra udenlandske medier vurderes Qatars royale familie til samlet at have en formue på 335 milliarder dollar svarende til over 2,4 billioner kroner. Emiren alene menes at have en formue på to milliarder dollar.

Han er den ottende emir af Qatar og overtog titlen i 2013 efter sin far, Hamad bin Khalifa Al Thani, der abdicerede. Hamad bin Khalifa Al Thani var i sin regeringstid fra 1995 til 2013 også kendt som en af de rigeste royale i verden.

Tamim bin Hamad Al Thani, der har tre koner og 13 børn, ejer blandt andet den franske fodboldklub Paris St. Germain, og den luksuriøse superyacht Katara til en værdi af 2,8 milliarder kroner.

Den tidligere emir Hamad bin Khalifa Al Thani forud for åbningskampen mellem Qatar og Ecuador. Foto: Ronald Wittek Vis mere Den tidligere emir Hamad bin Khalifa Al Thani forud for åbningskampen mellem Qatar og Ecuador. Foto: Ronald Wittek

Emiren, der blev født i Doha i 1980, er den fjerde søn af den abdicerede konge. Han har tætte forbindelser til vesten, og har blandt andet taget en del af sin uddannelse i England. Her gik han på kostskolen Sherborne School, ligesom han også har gået på den britiske militærskole 'Royal Military Academy Sandhurst’.

De tætte vestlige forbindelser går dog også til både Frankrig i Spanien. Han var blandt andet til middag med den daværende franske præsident Sarkozy kort inden, at der skulle stemmes om, hvem der skulle være vært for VM i fodbold i 2022.

Emirens tærre forbindelser til vesten og en del storpolitiske interesser menes at være baggrunden for, ar Qatar trods mange kritiske røster, fik tildelt VM.

De gode forbindelser til Spanien sås i maj, da han sammen med sin første kone, sheikha Jawahir, besøgte Spanien og det spanske kongepar.

Den franske præsident Emmanuel Macron så ganske fornøjet ud, da han mødts med Tamim bin Hamad AlThani i 2019. Foto: PHILIPPE WOJAZER Vis mere Den franske præsident Emmanuel Macron så ganske fornøjet ud, da han mødts med Tamim bin Hamad AlThani i 2019. Foto: PHILIPPE WOJAZER

Besøget skabte en del opmærksomhed, da det var parrets første besøg sammen uden for Qatar, siden emiren overtog magten 2013.

Desuden vakte det opsigt, at emirens kone under besøget ikke bar slør, hvilket af mange blev opfattet som en slags vestlig charmeoffensiv forud for VM.

Emiren og hans far er dog ikke de eneste stenrige, magtfulde mænd i Qatar. Qatars formue blev grundlagt i midten af 1900-tallet, da man begyndte at udvinde noget af den kæmpe reserve af naturgas og olie, som landet råder over.

Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, der både har været premierminister og udenrigsminister for Qatar, har tidligere været ret magtfuld i det lille land. Her ses han med Angela Merkel i 2013. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, der både har været premierminister og udenrigsminister for Qatar, har tidligere været ret magtfuld i det lille land. Her ses han med Angela Merkel i 2013. Foto: ODD ANDERSEN

På få årtier forvandlede det landet fra et fattigt fiskerisamfund til et af verdens rigeste lande, nogle målinger mener endda, at det er det allerrigeste land.

Qatars tidligere premierminister Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, er også af landets rigeste personer. Han ejer flere kendte bygninger i vesten, og i England kaldes han ‘manden, der købte London.

Den 62-årige Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, der i finanskredse kaldes ‘HBJ’, er som navnet antyder i familie med emiren, der ifølge Forbes er hans fætter.

Han har blandt andet lavet store investeringer i det luksuriøse stormagasin Harrods i London, Londons ikoniske skyskraber The Shard og i Londons olympiske by.

Den tidligere nritiske premierminister David Cameron (under et møde med Hamad bin Jassim bin Jaber bin Al Thani. Foto: MATT DUNHAM Vis mere Den tidligere nritiske premierminister David Cameron (under et møde med Hamad bin Jassim bin Jaber bin Al Thani. Foto: MATT DUNHAM

Egentlig er det den statslige fond Qatar Holding, der bugner af penge fra de statslige gas og oliereserver, der købte Harrods, men som daværende formand for fonden og i øvrigt også både premierminister og udenrigsminister for Qatar, var det Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, der tog til London for at forsegle aftalen.

Ifølge Forbes har Hamad bin Jassim Al Thani en personlig formue på 1,2 milliarder dollar svarende til 8,5 milliarder kroner. Det menes også, at han selv har investeret penge i blandt andet Harrods.

Hamad bin Jassim Al Thani har to koner og 15 børn. Den ene af hans koner er datter til en tidligere undervisningsminister for Qatar. Han ejer desuden superyachten, Al Mirqab, der har en værdi på 2,1 milliarder kroner.

Den spanske kong Felipe sammen med Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Foto: Mariscal Vis mere Den spanske kong Felipe sammen med Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Foto: Mariscal

Hamad bin Jassim Al Thani kom desuden i medierne, da der blev spekuleret i, at det var ham, der i 2015 købte Picassos berømte maleri ‘Les Femmes D’Alger’ for 1,3 milliarder kroner. Spekulationerne blev dog aldrig bekræftet.

Desuden kom hans navn frem i forbindelse med lækket af de såkaldte Panama-papirer, hvor det kom frem, at han havde selskaber i skattelym berettede The Guardian.