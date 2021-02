Det her er Ross. Han er min person. Han er fantastisk.'

Tv-legenden Ricki Lake har for nyligt offentliggjort på Instagram, at hun skal giftes.

'Venner, jeg er så, så glad for at kunne dele godt nyt! Jeg er forlovet,' skriver den 52-årige kvinde i sit opslag.

Parret har været ved hinandens side i et år, og til det amerikanske medie People, siger hun, at hun slet ikke kan tro, hun har fundet kærligheden igen:

Actress Ricki Lake attends the 30th Anniversary Screening of Hairspray presented by The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, on July 23, 2018, in Beverly Hills, California. VALERIE MACON / AFP Foto: VALERIE MACON Vis mere Actress Ricki Lake attends the 30th Anniversary Screening of Hairspray presented by The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, on July 23, 2018, in Beverly Hills, California. VALERIE MACON / AFP Foto: VALERIE MACON

»Begge vores børn er for nylig flyttet hjemmefra, så vi er som børn igen. Vi er fyldte med taknemmelighed og glæde over, hvad der venter os,« fortæller hun.

Ricki Lake har tidligere været gift med illustratoren Rob Sussman fra 1994 til 2004. Fra 2012 til 2015 dannede hun par med smykkedesigneren Christian Evans, som senere begik selvmord i 2017.

Tidligere på måneden lavede Ricki Lake et rørende opslag til ære for sin eksmand, Christian Evans.

Ricki Lake var i en alder af 24 den yngste nogensinde til at være vært på et talkshow i dagtimerne.