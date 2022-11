Lyt til artiklen

Du hører den igen og igen hvert år ved juletid. Og du kan genkende den allerede ved de første toner.

Men i virkeligheden var en af Danmarks mest populære julesange slet ikke oprindeligt tænkt som et julehit. Det fortæller popsnedkeren Remee, der er manden bag sangen.

'And one day your love came down to me', lyder de velkendte toner på det iørefaldende pophit 'Let love be love', der i 24 år har været en af danskernes musikalske julefavoritter.

Remee Sigvardt Jackman er i dag en international anerkendt popsangskriver, men det var han ikke, da han skrev sangen tilbage i 1998. Der var han i sin karrieres spæde start og en 23-årig vordende far, der var noget bekymret for fremtiden.

En ung Remee sammen med Juice, Christina og SOAP. Foto: NF

»Jeg var ung, skulle være far og var super bange for det i virkeligheden,« siger den nu 46-årige popkunstner og fortæller, at sangen blev skrevet til hans datter Emma i en slags fødselsgave.

»Det var livets råd, jeg skrev til hende. Det bedste jeg kunne, da jeg selv var 23 år dengang,« siger han.

Det var egentlig ikke meningen, at sangen skulle være en julesang. Ideen til sangen opstod, da han af et musikselskab blev bedt om at skrive en velgørenhedssang.

»Men jeg var ung og ambitiøs og kiggede efter, at det skulle være noget, der kunne vare i lang tid,« fortæller Remee, der derfor valgte at skrive sangen til sin datter.

Remee skrev sangen til sin første datter, Emma. Her ses han med sin anden datter, Kenya. Foto: Søren Bidstrup

»Og det er jo fantastisk, hvordan den har fulgt hende hele hendes liv,« siger han og fortæller, at hans datter i dag er meget glad for sangen.

»Min datter elsker at høre den nu ved juletid. Så det er jo dejligt at kunne give børnene noget. At man for sig selv har et symbol, som børnene kan nyde, når man en dag er væk. Der kan musik jo noget, som intet andet kan.«

»Selvom jeg laver alle mulige andre ting, så er der stadig ikke noget, der kommer i nærheden af, når en sang fungerer. Det er det tætteste, man kan komme på magi, når en sang virkelig er der,« siger han.

Han har ifølge Koda registreret i alt 813 sange, hvoraf en del er gengangere, der er blevet indspillet flere gange. Selv anslår han, at han har skrevet omkring 100 sange, der er blevet udgivet som singler. Dertil kommer adskillige filmsange.

Remee har gennem tiden skrevet mange sange - også til film. Foto: Søren Bidstrup

En del af sangene er blevet skrevet på en halv time, når teksten lige er kommet til ham – som for eksempel storhittet 'Superstar'.

»‘Let love be love’ er mere en håndværksmæssig indsats, som var det bedste, jeg kunne på det tidspunkt,« siger Remee og forklarer, at han bevidst gik efter at gøre sangen langtidsholdbar, da det stod klart, at den skulle være et julehit.

»Min ambition dengang var at lave en klassiker. Jeg havde altid drømt om at lave sådan en ‘Last Christmas’. Noget, der altid ville være aktuelt, men derfra og til, at det sker, det er jo Guds vilje. Det kan man ikke rigtig gøre så meget ved. Andet end at gøre sit bedste,« siger han.

Vokalerne bliver primært sunget af pigegrupperne Juice, Soap (også kendt som sangerinden Saszeline Sørensen og hendes storesøster) og den norske sangerinde Christina Undhjem, mens Remee synger de lidt dybere vokaler.

Den har tjent sig hjem for lang tid siden. Sange på de niveauer er meget værd. Men det er ikke noget, jeg tænker over Remee, sangskriver

»Jeg synes stadigvæk, at pigernes vokaler lyder fantastisk på den. Og den er ikke blevet træt. Den lever jo stadig,« siger Remee, der også kan glæde sig over, at han har tjent pænt godt på sangen.



Sangskrivere modtager nemlig penge for hver gang deres sange bliver spillet i radioen eller streamet på for eksempel Spotify, og da sangen i mere end 20 år har været en af danskernes foretrukne julesange, er der løbet mange penge i kassen.

I 2020 var 'Let love be love' den danske julesang, der blev spillet mest i radioen, viste en optælling fra Gramex, og seneste tal fra Spotify viser, at sangen bliver afspillet 70.000 gange om dagen, og at den i alt er blevet afspillet 15,3 millioner gange, siden Spotify opstod.

Det er mere end MC Einar’s 'Jul det' cool', der 'kun' er blevet afspillet 12,7 millioner gange.

Remee i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Den har tjent sig hjem for lang tid siden. Sange på de niveauer er meget værd. Men det er ikke noget, jeg tænker over,« siger han.

Hvor meget han præcis har tjent på ‘Let love be love' har han ikke lyst til at oplyse, men han siger, at det er blevet til mange penge over tid.

Han tilføjer dog, at hans største hit 'Superstar', som han først skrev til danske Christine Milton, men som siden blev et verdenshit med britiske Jamelia, har været langt mere indbringende.

»Fra 2000 til 2010 er det den 4. mest spillede sang af alt musik i Storbritannien. Det kan man ikke sammenligne med noget andet. Men 'Let love be love' er helt klart i top 5,« siger Remee.

Selvom 'Let love be love' for længst er blevet en dansk juleklassiker, så er det ikke lykkedes at give den et gennembrud i udlandet. Remee håber dog, at det en dag vil ske med den rette kunstner.

»Jeg håber, det kan være med nogen, der kan gøre det med autenticitet og kærlighed, og som lyder rigtig godt,« siger han.