Han red på en bølge af succes og var netop draget til New York som 23-årig, da han fandt ud af, at han skulle være far for første gang, og måtte vende hjem.

Siden har popsnedkeren Remee Jackman fået yderligere to døtre i en mere moden alder. Og han er klart en bedre far nu, fortæller han.

»Ja, jeg er mere til stede. Jeg hviler mere i det, og jeg nyder det mere,« siger den 48-årige tidligere 'X Factor'-dommer om livet som delefar til sine to døtre Kenya på syv år og Lelou på et år.

De to yngste døtre har han med sin ekskæreste, den 30-årige model Mathilde Gøhler.

Remee med sin datter Kenya, som er navngivet efter det land, som hun blev undfanget i. Foto: Bax Lindhardt

Forholdet mellem dem havde knirket gennem en periode – blandt andet, da de ikke kunne blive enige om boligforholdene, hvilket de også fortalte om i deres reality-serie 'Remee og Mathilde'.

Det resulterede i, at Mathilde Gøhler for nogen tid siden flyttede fra parrets store strandvejsvilla og ind i en lejlighed med udsigt over Kongens Have i indre København.

Siden er parret gået helt fra hinanden, og Remee har valgt at forlade villaen ved Øresund til fordel for Indre By, så han bedre kan forene sit arbejde med at være delefar for døtrene.

Og det fungerer fint at være deleforældre, siger han.

Remee med sin datter Emma for en del år siden. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

»Det kunne ikke være bedre. Der er ikke nogen ting. Alle er glade,« siger han og fortæller, at der ikke har været nogen problemer:

»Vi er begge lige forelskede i dem (døtrene, red.) og vil bare dem det bedste.«

Remees oplevelse af at være blevet far i en senere alder er en noget anden, end den han fik, da han blev far første gang.

Dengang kom det som lidt af et chok for ham, da han efter flere succesfulde år som både rapper og sangskriver havde valgt at trække stikket fra livet i rampelyset for en stund og drage til USA.

Remee med datteren Kenya. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg besluttede mig for, at jeg ikke ville være kendt. Jeg var alt for nærtagende. Jeg var for ærekær omkring mine ting til bare at lade nogen fortolke det og kaste det rundt. Der besluttede jeg mig for, at det gider jeg ikke mere,« fortæller han.

Men eventyret i USA blev altså afbrudt af en uplanlagt graviditet. Remee fortryder dog intet.

»Emma er jo et fantastisk menneske,« siger han og fortæller, at han føler, han gjorde sit bedste som delefar dengang, hun var lille.

»Men når man når en højere alder, så er der bare en anden ro omkring det. Man kan nyde det meget mere. Du har meget mere styr på dit liv og dine rammer og sådan nogle ting,« siger han og kalder sine børn for den største gave i livet:

Remee og Mathilde er ikke længere kærester. Foto: Nils Meilvang

»Det er den største glæde. Den største taknemmelighed. Den største kærlighed, som alle forældre ved.«

Derfor har Remee også meget svært ved at skjule sin stolthed over, at Emma, der i dag er 23 år, er gået ham i bedene og er blevet sanger.

»Hun er i studiet på et langt højere plan, end jeg nogensinde har været, og laver det mest sindssyge musik. Hun er i gang med noget helt vildt,« siger han og tilføjer, at det ikke generer ham, hvis hun for alvor vil ind i musikbranchen:

»Det er jeg da stolt af, men jeg ville aldrig ønske for nogen at gøre det, medmindre man ikke kan lade værre – eller har en exceptionel gave til at gøre det. For ellers er det for hårdt.«