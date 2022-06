Lyt til artiklen

En skilsmisse er sjældent sjov.

Men for realitystjernen Erika Jane, som er kendt fra 'Real Housewifes of Beverly Hills', har skilsmissen fra Tim Girardi, som hun søgte om i 2020, taget en ganske grim drejning.

Hun er nemlig flere gange blevet hevet i retten for bedrageri. Påstanden er, at skilsmissen blot er et skalkeskjul til at skjule værdier i forbindelse med eksmandens konkurs. Noget, som Erika Jane afviser.

I et interview med Entertainment Tonight har hun sat ord på, hvordan de gentagne juridiske stride påvirker hende. Og det er ikke så lidt endda.

»Det er trættende, absolut. Jeg er i en lang og grim juridisk kamp. Denne sag er flere sager, der nu er blevet til én, og det vil tage meget lang tid at finde ud af alt dette. Jeg kæmper bogstaveligt talt for mit liv,« siger hun.

Men selvom det altså ikke er alle, der mener, at skilsmissen er reel, er Erika Jane officielt single.

Og hvis hun skal finde kærligheden igen, bliver det ikke umiddelbart igennem en af de mange datingapps, der er på markedet, for dem er hun slet ikke på.

»Jeg er bange. Jeg kommer fra et 20 år langt ægteskab, og det er en meget kaotisk periode i mit liv nu. Jeg tror, ​​det ville være rart at have lidt sjov nu,« siger hun.

50-årige Erika Janes eksmand, den 83-årige Tom Girardi, er advokat.

Det er i forbindelse med det erhverv, at han angiveligt skulle have svindlet en række familiemedlemmer til de afdøde i en Boing-flyulykke i 2018, som han skulle forhandle forlig med.

Pengene skulle han have beholdt for at redde sit advokatfirma, der var økonomisk presset, samt for at finansiere sit og Erika Janes luksuriøse liv.

Erika Jayne og Tom Girardi mødte i sin tid hinanden på en restaurant, hvor den dengang 28-årige Erika Jayne arbejdede som servitrice.

Og selvom der ikke var nogen ægtepagt, kom Erika Jane økonomisk godt ud af ægteskabet.

Loven i Californien lyder nemlig, at ægtepar, som bliver skilt, skal dele ejendomme lige mellem sig, og derfor ville hun få deres fælles hus i Pasadena, som var vurderet til over 60 millioner danske kroner.