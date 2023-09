Mitchel Nebelong er blevet indlagt, efter han er blevet ramt af blodpropper og blødninger i hjernen.

Det skriver den tidligere 'Singleliv'-deltager i et opslag på Facebook.

'Hvad der skulle have været en god dag, nemlig min fødselsdag, viste sig, at det blev en af dem, man aldrig glemmer. Jeg mistede evnen til at tale og spise, jeg havde fået et par blodpropper i hjernen,' skriver han.

Mitchel Nebelong fyldte torsdag 35 år.

Men på dagen fandt han ud af, at problemerne med at tale og synke skyldtes, at han havde fået flere blodpropper i hjernen.

Mitchel Nebelong var gode venner med 'Singleliv'-kollegaen Sidney Lee. Foto: Privat Vis mere Mitchel Nebelong var gode venner med 'Singleliv'-kollegaen Sidney Lee. Foto: Privat

Derfor er han fortsat indlagt på hospitalet.

Og han forventer at skulle være her længe endnu.

'Hvor historien ender henne vides ikke endnu, da jeg stadig er indlagt og har lang vej endnu - men jeg har de bedste folk omkring mig, så ligemeget hvad, så med de folk omkring så skal det hele nok gå,' slutter Mitchel Nebelong sit opslag.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Mitchel Nebelong.