Der var som altid drama ved Reality Awards – og ti-års jubilæet var ingen undtagelse, da den vilde prisuddeling blev afholdt i Cirkusbygningen onsdag aften.

Midt under showet dukkede Københavns Politi nemlig op til festlighederne.

De omkring seks betjente gik direkte mod herretoiletterne for at tjekke gæsterne.

B.T. kunne fortælle, at politiet havde adspurgt flere gæster om deres cpr-numre samt lyst dem ind i øjnene.

Hele seancen tog omkring 15 minutter, hvorefter politiet tog fra festlighederne igen.

Københavns Politi oplyser torsdag til B.T., at man har sigtet en enkelt fra arrangementet.

»Københavns Politi var kortvarigt til stede i Cirkusbygningen for at føre tilsyn med arrangementet. En 28-årig mand blev fundet i besiddelse af kokain til eget forbrug. Han blev sigtet og bortvist fra stedet.«

Reality Awards 2023 bliver uddelt i Wallmans i Cirkusbygningen i København onsdag den 18. januar 2023. 18 priser bliver uddelt til award showet Reality Awards 2023 som for 10. gang hylder deltagere fra Reality branchen.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Reality Awards 2023 bliver uddelt i Wallmans i Cirkusbygningen i København onsdag den 18. januar 2023. 18 priser bliver uddelt til award showet Reality Awards 2023 som for 10. gang hylder deltagere fra Reality branchen.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Reality Awards-arrangøren, Kit Nielsen, men hun har ikke besvaret vores henvendelse.

Gæsten Sebastian Lassen fortalte onsdag, at han havde været til stede på toilettet, da politiet kom brasende ind.

»De gik direkte mod herretoilettet. De spurgte mig, om jeg havde noget, jeg ikke måtte have, men de var lynhurtige til at se, at det ikke var mig, de ledte efter,« fortalte han.

»Det virkede, som om de bare havde en idé om, at ved den her fest, så er der måske nogen, der har noget, de ikke skal have. Så de tjekkede dem, der var på toilet sammen og stod tæt sammen og sådan noget.«