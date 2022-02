Skælder du dine børn ud over at bruge for meget tid på Snapchat, TikTok, Instagram og YouTube? Stop dig selv. De kan være på vej til at blive millionærer.

Det skete for Rasmus Kolbe, der under navnet Lakserytteren har mere end en million følgere på sociale medier. Som han siger:

»Det er en god forretning at være kendt – i bund og grund er det jo dét, influencere er.«

Lakserytteren var en af de første herhjemme, der kunne leve – og leve godt – af at dele indhold på de sociale medier. Og det er kun blevet bedre, siden han for fem måneder siden, sammen med sin partner, solgte marketingbureauet WeAreCube til en svensk ejer for 55 mio. danske kroner.

Rasmus Kolbe, kendt som Lakserytteren, er en dansk influent, kreativ direktør og forfatter. Kolbe er en af Danmarks mest kendte influenter. Han var tidligere det største danske navn på Snapchat og er nu stor på YouTube med 80.000 abonnenter, Instagram med over 100.000 følgere og TikTok med 1 million følgere. Foto Bax Lindhardt.

Salget har katapulteret hans liv i nye retninger både privat og professionelt. Blandt andet har han netop bogen 'Turen går til YouTube', der skal hjælpe forældre til at passe bedre på deres børn, når de færdes alene på sociale medier.

De seneste seks år har 31-årige Rasmus Kolbe boet i et bofællesskab på Vesterbro. Nu har han købt en lejlighed på Frederiksberg, et sommerhus i Nordsjælland og han overvejer at forkæle sig selv endnu mere.

»Sommerhuset var en gave til mig selv. Jeg overvejer også at købe et vildmarks-spa – men det er en luksusting,« siger han og lader forstå, at det jyske ikke fornægter sig.

Derfor er det også vigtigt, at lejligheden er en ‘fælles ting, som vi alligevel skulle have’.

Rasmus Kolbe og kæresten Sarah Olufsen er netop flyttet sammen. Her er parret til premiere på 'Retfærdighedens ryttere'. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Sammen med kæresten, Sarah Olufsen, der jævnligt optræder i hans videoer, er han klar til at tage næste skridt:

»Nu er vi færdige med at være ungkarle og klar til at blive mere sammentømrede.«

Parrets første fælles hjem ligger på Frederiksberg og er på 80 kvadratmeter. Det er en ‘god lejlighed – der heller ikke var billig’, skulle han hilse og sige.

»Men det er ikke en herskabsvilla. Så rig er jeg ikke. Slet ikke. Men det er vildt at være i en situation, hvor det nok er en god idé at få en investeringsrådgiver. Det er vildt, at nogle værdisætter det, man selv har bygget op fra nul.«

Derfor hedder jeg Lakserytteren: Navnet Lakserytteren er Rasmus Kolbes gamle spejdernavn.

Han har valgt det, fordi laksen er en fisk, der svømmer mod strømmen.

Det er kun seks år, siden Rasmus Kolbe oprettede sin første profil på Snapchat og satte sig for at gennemskue, hvordan han kunne tjene penge der.

»Jeg havde set influencers i USA, der kunne leve af det, og tænkte, at det kunne jeg vel også få noget ud af.«

Da han fortalte sine forældre om den plan, svarede de:

»Det gør du bare – du kan jo altid gå på dagpenge.«

Det har han aldrig haft brug for:

»Teknisk set er jeg millionær … og det var jeg på papiret, allerede inden vi solgte firmaet.«

Det seneste år har Rasmus Kolbe gjort 'mange voksenting'. Blandt andet har han solgt det firma, han er partner i, for 55 millioner kroner. Foto Bax Lindhardt

For Rasmus Kolbe har en ualmindelig god fornemmelse for, hvad folk gider dele på YouTube, Instagram og TikTok. En viden, han udnytter til at brande både sine egne og andres produkter.

For at forstå, hvordan man kan blive rig på det, kommer et par tal:

Da Coca-Cola i 2016 hyrede Rasmus Kolbe til at lave en kampagne, steg firmaets omsætning i Danmark med 6,6 procent.

Hans til dato mest vellykkede kampagne var en covid-19- kampagne for Lungeforeningen, der gik viralt.

»Vi brugte tidligere Paradise-deltagere, fik en million visninger på de første 48 timer og blev delt på rigtig mange medier – også voksenmedier.«

Er alle i en bestyrelse 65 år, tror alle, at der skal italiensk salat under hamburgerryggen og smør på tebollen Rasmus Kolbe, aka Lakserytteren

Den slags opmærksomhed er mange penge værd:

»Mange af vores kunder forstår ikke målgruppen. De ved ikke, hvordan de skal ramme de unge med deres kampagner, men det er vi specialister i,« siger han, der blandt andet laver kampagner for multinationale kunder som Disney, LEGO og Netflix.

Hans bedste råd til garvede erhvervsledere er at få et advisory board af unge eller børn:

»Hvis alle i en bestyrelse er 65 år, tror alle, at der skal italiensk salat under hamburgerryggen og smør på tebollen … Lige meget, hvor mange selvhjælpsbøger og Bill Gates-romaner man læser, er man stadig bare en gammel person.«

Rasmus Kolbe har en stemme, som børn og unge lytter til, og han arbejder blandt andet for den globale kampagne 'World's Largest Lesson', der skal udbrede kendskabet til FN's 17 Verdensmål. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix.

Rasmus Kolbe er stadig kreativ direktør i WeAreCube, men nu er det ikke længere kun sig selv og sin partner, men også de svenske ejere, han skal tjene penge til:

»Der er et stort pres på skuldrene. Vi har store ambitioner og vil gerne imponere markedet, så folk køber flere aktier, og vi bliver rigere,« siger han og kigger op fra den notesbog, hvor han tegner monstre, mens vi snakker.

»Jeg har lavet mange voksenting det seneste år. Leaset en ny bil, betalt ejendomsskat for første gang, ringet til elselskaber … Det er sådan nogle ting, jeg skal lære, men det er ikke dét, der får mig til at stå op om morgenen.«

Rundt om Rasmus Kolbe 31 år.

Influent, forfatter og kreativ direktør i reklamebureauet WeAreCube.

Kæreste med Sarah Olufsen, der er molekylærbiolog.

Uddannet fra Designskolen i Kolding.

Blev i 2016 et navn på Snapchat.

Er kreativ direktør i og medejer af reklamebureauet WeAreCube, der i 2021 blev solgt til svenske Gigger Group for 55 mio. danske kroner.

Investor i flere virksomheder.

Har udgivet flere børnebøger og er aktuel med guidebogen ‘Turen går til YouTube’, der skal hjælpe forældre til at forstå de nye medier.

Stillede sidste år op i ‘Vild med dans’, hvor han dansede med Mille Funk, men røg ud som nummer to.

Det, der kan få ham op, er, at han investerer. Han kalder det ‘sin nye dyre hobby’.

Han er selv iværksætter og bruger stadig to dage om ugen blandt andet på sin egen tegneskole på YouTube, men skyder også penge, tid og sparring i andre firmaer.

»Jeg har penge til, at jeg bare kunne købe en bil, men jeg synes, det er sjovere at investere i nye ideer og virksomheder. De kunne godt ringe fra Løvens Hule,« griner han.