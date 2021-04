Det var et pressemøde, man aldrig glemmer. En rasende Christian Stadil rystede og bankede i bordet, mens han slyngede om sig med ord som: snyd, tyveri, forsøg på bedrageri og bestikkelse.

Nu, fire år efter, er der blevet rejst tiltale mod den fyrede Hummel-direktør Søren Schriver. Men følelserne hænger knap så meget uden på tøjet hos Stadil denne gang.

I hvert fald er han ikke meget for at kommentere sagen:

»Tak for din interesse. Sagen er overladt til politi og anklagemyndighed, og det er følgelig disse myndigheder, der vurderer sagen,« skriver Christian Stadil i en sms til B.T., da vi spørger ham om, hvordan han har det nu, hvor der er rejst tiltale i sagen.

Stadils besindige svar står i stærk kontrast til de stærke i følelser, han bragte i spil, da han på et hasteindkaldt pressemøde havde inviteret udvalgte journalister ind på sine advokaters kontor i Nordhavn den 22. februar 2017.

Her afslørede han – foran den måbende presse – hvorfor han to uger tidligere havde fyret Hummels direktør gennem 24 år, Søren Schriver.

Ifølge Stadil havde Schriver forsøgt at svindle og snyde den kendte virksomhed og dens ejere, Christian Stadil samt hans far Thor Stadil, for et ’betydeligt’ millionbeløb – blandt andet ved angivelig at presse Hummels tyrkiske samarbejdspartner til at være med i planerne.

Søren Schriver har hele tiden nægtet sig skyldig i Stadils anklager, men Stadil har holdt fast i anklagerne, og efter fire års efterforskning har politiet altså valgt at rejse tiltale.

Søren Schriver blev fyret efter 24 år i Hummel. Foto: Unknown

Det afslørede Inside Business, efter at mediet fik aktindsigt i anklageskriftet.

Mandag valgte Søren Schriver selv at kommentere sagen:

»Jeg er mildest talt overrasket over, at der nu er rejst tiltale mod mig. Jeg har sammen med min advokat drøftet denne sag meget grundigt igennem, og vi har begge mere end svært ved at se, hvor der skulle være sket lovovertrædelser, ligesom det står meget uklart i tiltalen, hvad mit motiv skulle være,« skriver den tidligere Hummel-direktør.

Han gentager igen, at han ikke mener, at han har gjort noget ulovligt, og at han blev chokeret over at blive smidt på porten i Hummel. Desuden har sagen været en belastning både for ham og hans nærmeste.

Ifølge Schriver er der i anklageskriftet tre tiltalepunkter, der omhandler en reception i forbindelse med hans 60-års fødselsdag, en ejendomssag i Tyrkiet, samt en sag, hvor Hummels direktør ville lave noget sammen med ham, når Schriver gik på pension.

Søren Schriver slutter sin lange meddelelse med at fortæller, at han gerne ville forklare sig til pressen, men at han i samråd med sin advokat har besluttet, at sagen skal føres ‘ved domstolene og ikke i pressen.’

Schriver har siden fyringen fået plads i flere bestyrelser – blandt andet i lakridskongen ‘ Johan Bülows lakrids imperium og i det kendte børneskofirma Bisgaard Sko.

Mens Christian Stadil ikke har lyst til at kommentere tiltalen nu, så havde han ikke svært ved at lade følelserne få frit løb i 2017. Flere gange under hans følelsesmæssige udbrud, pressede tårerne sig på hos den kendte erhvervsmand, og eksperter var chokerede over, hvad de så.

Christian Stadil har ikke mange kommentarer til den nye tiltale. Foto: Henning Bagger

Dagen efter forklarede Stadil selv sit følelsesmæssige udbrud således til B.T.

»Når man, som jeg, har med forretning at gøre og går op i det med hud og hår, og hvor det er ens største passion, som man bruger ekstremt mange timer på hver eneste dag, så er det bare noget, man bliver følelsesmæssigt påvirket af,« lød det fra Stadil, der også forklarede, at han var blevet vred over, at mange reagerede med mistro, når han fortalte om fyringen af Schriver.

Hvem af de to kamphaner, der får ret, må tiden vise, når sagen kommer for retten.