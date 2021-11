»Har du ikke skruet hjernen ordentligt på eller hvad? Hvad er det, du prøver at insinuere her? Det er jo fuldstændig godnat, det du forsøger her.«

Sådan sagde gruppeformand og politisk ordfører for Kristendemokraterne, Jens Rohde, torsdag, da han deltog i et interview med Radio LOUD til programmet 'Z For Zamani'.

Det startede ellers ganske stille og roligt, da politikeren og journalisten skulle snakke om Polens abortforbud og om, hvordan Danmark kan hjælpe.

Jens Rohde fortæller, at han gerne vil hjælpe, men han mener ikke, at det skal finansieres af danske skatteydere. Han pointerer, at polakkerne er velkomne til at komme til Danmark og få foretaget en abort, men at de selv skal betale for det.

Interviewet fortsætter herefter et par minutter, men eskalerer for alvor, da Jens Rohde slår fast, at Kristendemokraterne ikke vil hjælpe polske kvinder økonomisk med at få en abort, men at de er velkomne, hvis de selv betaler. Hertil svarer journalisten, at den mulighed foreligger for alle EU-borgere.

Og så bliver det altså for meget for Jens Rohde, som spørger, om journalistens hjerne er ordentligt skruet på. Helt galt går det, da journalisten bringer Enhedslisten på banen, som journalisten mener har et forslag til finansieringen af abort for polske kvinder i Danmark.

»Nååhh, du har sådan nogle sympatier for Enhedslisten? Ved du hvad, så lav din research, jeg vil godt have, at du dropper det her interview, jeg gider slet ikke være med. Jeg vil slet ikke røre jeres Radio LOUD. Glem det. Jeg vil gerne trække hvert og et ord i det her interview tilbage. Du er tendentiøs, du kommer med din personlige holdning, og den kan jeg ikke bruge til en skid. Ved du hvad, du skal bare droppe det her interview, og det skal du gøre lige med det samme,« siger Jens Rohde.

Han pointerer flere gange, at han ikke vil være med eller have noget med Radio LOUD at gøre. Ifølge ham fik han en sms, hvor der stod, at det var mediet 'Den Uafhængige', og ikke Radio LOUD, som ville interviewe ham.

Dette blev dog efter indslaget afvist af programmets vært, Nima Zamani.

Interviewet slutter med, at Jens Rohde siger, at han vil tage fat i journalistens redaktør, hvis interviewet ikke bliver droppet, og så en knap så kærlig opfordring.

»Ved du hvad, gå du tilbage til Journalisthøjskolen, og så lad være med at lave dine holdningsprægede interviews,« siger han.

Interviewet er dog alligevel blevet bragt og Jens Rohde er informeret om dette, oplyser Radio LOUD.

Jens Rohde afviser, at han har godkendt, at Radio LOUD bringer interviewet.

»Jeg skrev bagefter til Nima, at jeg slet ikke ville være med i deres udsendelse, og så skrev de, at de insisterede på at bruge det, og det kan jeg jo så ikke gøre noget ved.«

Det er ikke, fordi han hidser sig op, at han ikke vil være en del af programmet.

Han mener, at journalisten påstår, at Jens Rohde og Kristendemokraternes politik er en gratis omgang.

»Min politik er ikke en gratis omgang, og det har den aldrig været. Men hvis han mener det, så kan han spørge mig ind til det.«

Jens Rohde mener også, at han laver research for åben mikrofon, selvom Jens Rohde allerede inden interviewet i en besked har fortalt programmets vært, Nima Zamani, hvad partiets position på området er.

»Jeg bare så træt at sådan noget uprofessionalisme. Man bruger sin tid på det, og så skal man bare være statist i noget, der dybest set handler om en stråmand, nemlig at tegne et billede af, uanset hvad jeg siger, at jeg og mit parti er imod fri abort, og det er vi ikke.«

Han anerkender fuldt ud, at han blev gal, og det fortryder han ikke.

»Det gør man engang imellem. Så får man nok af uprofessionalisme. Vi politikere er også mennesker.«

Han fortæller også, at han var oprigtigt overrasket over, at det var Radio LOUD, han skulle tale med.

»Nima skriver til mig, og det har jo altid været Den Uafhængige, og så bliver jeg taget på sengen, da han ringer og siger, at det er Radio LOUD. Jeg går med på den, men der er jeg så allerede lidt irriteret over, at jeg skal bruge min tid på en radio, der ikke har nogen lyttere.«