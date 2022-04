Nathanial Glover er blevet kendt skyldig i drabet på den 55-årige hjemløse mand John Jolly.

Den 62-årige rapper – bedre kendt som The Kidd Creole fra pionerrapgruppen Grandmaster Flash and the Furious Five – stod anklaget for tilbage i 2017 at have stukket John Jolly to gange i brystet med en kødkniv, da han troede, at den hjemløse mand lagde an på ham.

Det rapporterer Rolling Stone fra retssagen i Manhattan, hvor Nathanial Glover onsdag fik sin dom.

Om en måned venter så strafudmålingen, og ifølge mediet kan den 62-årige rapper forvente op mod 25 år bag tremmer for drabet.

Hans advokater forsøgte ellers at fastslå, at det skete i selvforsvar, samt at Nathanial Glover var både påvirket og bange på gerningstidspunktet.

Men anklageren mente tværtimod, at mordet var »koldblodigt« og tilmed kunne være homofobisk motiveret.

»For at være ærlig, så troede jeg, han var homoseksuel, og fordi jeg troede, han var homoseksuel, og han sagde til mig: 'Hvad så?', så troede jeg, han tænkte, jeg var homoseksuel,« sagde Nathanial Glover nemlig eksempelvis i en indledende politiafhøring.

Her forklarede han også, at John Jollys tilnærmelser havde gjort ham »en smule nervøs« og »irriteret«, og det endte altså fatalt med, at han »tog kniven og stak ham«.

Rapperen The Kidd Creole med det borgerlige navn Nathaniel Glover, da han første gang blev stillet for retten i New York tilbage i 2017. Nu fire år efter er han dømt skyldig i mordet på John Jolly, en hjemløs mand, som rapperen stak ned, da han troede, han lagde an på ham. Foto: Steven Hirsch Vis mere Rapperen The Kidd Creole med det borgerlige navn Nathaniel Glover, da han første gang blev stillet for retten i New York tilbage i 2017. Nu fire år efter er han dømt skyldig i mordet på John Jolly, en hjemløs mand, som rapperen stak ned, da han troede, han lagde an på ham. Foto: Steven Hirsch

Ifølge TMZ blev John Jolly fundet livløs af turister kort efter overfaldet.

Han blev straks kørt på hospitalet, men hans liv stod ikke til at redde, og få timer efter blev han erklæret død.

I mellemtiden skulle Nathanial Glover være flygtet hen på sit kontor, hvor han havde skiftet tøj og rengjort kødkniven, som han efterfølgende smed i en kloak.

Det var i denne kloak, at politiet dagen efter fandt kniven, som endte med at føre til arrestationen af Nathanial Glover.

Han har siddet varetægtsfængslet siden dengang i 2017.

Forinden arbejdede han ikke længere i musikbranchen, men i 2007 blev hans pionerende rapgruppe Grandmaster Flash and the Furious Five indlemmet i Rock & Roll Hall of Fame som den første rapgruppe i historien.