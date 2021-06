Han har set store farer og døden i øjnene på sine utallige rejser. Men hvis han troede, at freden ville sænke sig, når han satte sig i direktørstolen, måtte han i den grad tro om.

»Jeg elsker jobbet. Synes, at det er spændende og ekstremt meningsfuldt. Men jeg synes også, at det er hårdt nogle gange. Man får tæv,« erkender Rane Willerslev, som, siden han for fire år siden tiltrådte som direktør for Nationalmuseet, har fået sin portion af tæv.

Det var to klare erkendelser, der i 2016 fik den berømte eventyrer til at sadle om. Dels at familielivet, som han drømte om, aldrig ville kunne hænge sammen med de lange ekspeditioner til verdens afkroge. Dels var der fysikken.

»Jeg kan huske, at jeg lå i et telt og ikke kunne få vejret. Lå på det liggeunderlag, som jeg kort forinden havde fundet en kobraslange under. Og der tænkte jeg bare, jeg kan sgu ikke det her mere, jeg har ikke fysikken til det. Der må ske noget andet i mit liv,« siger han om sin sidste store ekspedition.

Året efter startede han på Nationalmuseet. Og tæv er han altså ikke sluppet for.

Senest har Ekstra Bladet brugt en del spalteplads på en række opgaver, som tidligere journalist Michael Jeppesen har udført for museet. Vennetjenester har de kaldt dem.

»Jeg ville da lyve, hvis jeg ikke sagde, at det er hårdt,« siger Rane Willerslev om kritikken og fortsætter:

»Men vi brød vi jo ikke udbudsreglerne – hvilket vi også har fået Kulturministeriets ord for – og Michael Jeppesen og jeg har ikke noget privat venskab. Vi har ingen historik bagud, før han kom ind på museet.«

Jeg er nok landet på øretævernes holdeplads Rane Willerslev om jobbet som museumsdirektør

»Jeg har stor respekt for manden og synes, at han er mega dygtig, og jeg er glad for, at vi hyrede ham ind, men han er ikke en ven,« understreger Rane Willerslev, som derudover også har været i vælten på grund af en intern arbejdspladsvurdering, som ikke viser ubetinget tillid til hans ledelse af museet.

»Det er klart, at det er en reel problematik, at de synes, at transformationen er svær. Og en reel problematik, at ikke alle er enige i den linje, der er lagt. Men jeg er også lettet over undersøgelsen. For vi har gennemført en historisk høj fyringsrunde med nedlægning af 32 stillinger og omlægninger. Og alligevel er tilliden til ledelsen højere end for min forgænger,« siger Rane Willerslev, hvis opdrag netop var at skaffe flere kunder i butikken.

»Fra at have en rammebevilling, hvor antallet af besøgende egentlig var lidt ligegyldigt og ikke havde en økonomisk vigtighed, overtog jeg biksen med dét, der svarede til nedlæggelse af otte stillinger.«

»Måden at kompensere på var, at vi måtte begynde at tage billetindtægt. Og så er man jo nødt til at lave noget, som folk gider komme og se. Det er jeg på ingen måde modstander af, for det er det, vi er sat i verden for. Men transformationen har været enormt hård.«

»Så jeg er nok landet på øretævernes holdeplads. Og gu' er det hårdt. Men hører det ikke med?« spørger Rane Willerslev.

At det var dér, han var kørt ind, oplevede han allerede efter et år i stolen. For fuld styrke.

»Der kom en shitstorm, så man tror, at det er løgn,« husker han.

I et forsøg på at få vikinger ind i museets vikingeudstilling begik han nemlig den i nogles øjne helligbrøde at alliere sig med designer Jim Lyngvild, som i samarbejde med museets egne eksperter gjorde udstillingen mere levende.

Da Jim Lyngvild i 2018 indledte et samarbejde med Nationalmuseet, haglede kritikken ned over både ham og museumsdirektør Rane Willerslev. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Da Jim Lyngvild i 2018 indledte et samarbejde med Nationalmuseet, haglede kritikken ned over både ham og museumsdirektør Rane Willerslev. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»For folk så jo vores vikingeudstilling og spurgte bagefter: 'Hvor er vikingerne?',« forklarer Rane Willerslev. Som til gengæld ikke havde forudset reaktionen.

»Jeg kan huske, at jeg tænkte: 'Shit, hvad fanden er det, vi har sat gang i?'. Jeg havde overhovedet ikke set, at det ville skabe konflikt. Hvilket jeg må erkende nok var ret naivt. Men udstillingen vendte altså skuden. Folk strømmede ind, og det fik stor betydning for museets økonomi,« forklarer han om den model, som adskillige museer siden har kopieret.

Er det tivolisering, når museer bruger folk som Jim Lyngvild til at trække publikum?

Kritikken er dog ikke forstummet af den grund. Tivolisering af kulturen, kalder eksperter Lyngvilds indtog i de hellige haller. En kritik, som Rane Willerslev er helt uenig i.

»Diskussionen om faglighed versus tivolisering er efter min mening noget sludder. Ligesom med Lars von Triers 'Riget' er det en genistreg, når faglighed, engagement og underholdning møder hinanden i en totaloplevelse. Det er det, vi skal stræbe mod. Vi har kun legitimitet, hvis vi kan trække den brede befolkning ind.«