»Det virker lidt underligt, at man gerne tager æren for alle de gode ting, men når der så opstår et problem, er det Mogens Jensen og nogle embedsmænds skyld,« lyder det undrende fra B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup i ugens udgave af podcasten 'Det vi taler om'.

Her diskuterer panelet nu tidligere fødevareminister Mogens Jensens aftræden ovenpå minkskandalen, og hvordan statsminister Mette Frederiksen altså ifølge Henrik Qvortrup gerne tog æren for at samle Danmark i foråret ved coronakrisens udbrud, men nu – hvor man er løbet ind i problemer – giver andre skylden.

Selve ministerrokaden kalder Henrik Qvortrup for kedelig.

Mogens Jensen blev erstattet af udviklingsminister Rasmus Prehn, som så i udviklingsministeriet blev afløst af Flemming Møller. Og det er der ikke meget fyrværkeri over, mener den politiske redaktør:

Rasmus Prehn holder tale, da minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen (S) overdrager Fødevarer, Landbrug og Fiskeriministeriet til Rasmus Prehn (S) samt ligestillingsministeriet til Peter Hummelgaard (S), i Miljø- og Fødevareministeriet i København torsdag den 19. november 2020.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

»I forhold til hvad man kunne have forestillet sig, hvem Mette Frederiksen kunne have bragt i spil, så er virkeligheden så nødtørftig, som den kunne være,« lyder Qvortrups dom.

'Det vi taler om'-vært Ditte Okman spørger i udsendelsen Henrik Qvortrup:

Hvis Mette også havde fjernet f.eks Joy Mogensen og Jeppe Kofoed, så var det begyndt at ligne indrømmelser, og det er vel ikke hendes stil?

»Nej,« lyder det fra Henrik Qvortrup.

»Og du kan føje et tredje navn til, forsvarsminister Trine Bramsen, som også har haft visse udfordringer i forhold til håndtering af Forsvarets Efterretningstjeneste. Hvis hun ville have erkendt, at det var tre fejludnævnelser, havde hun også bragt dem i spil. Men det er ikke hendes stil. Hun er ikke glad for at indrømme fejl,« tilføjer Henrik Qvortrup.

Hør hele ugens udgave af 'Det vi taler om' herunder. Panelet diskuterer ministerrokade cirka én time og tyve minutter inde i programmet.