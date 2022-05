Der har altid været en del mystik omkring Putin og især hans privatliv. Den russiske præsident har selv fortalt, at han ikke har ønsket, at hans familie – og især hans børn – kom for meget i rampelyset.

Men når man er blevet en af verdens mest forhadte mænd, så kan det være svært at opretholde. Putins krigsførelse mod Ukraine har kun skabt endnu mere fokus på hans privatliv – herunder også på, hvad der virker til at være et hemmeligt barnebarn.

Det er det uafhængige russiske magasin iStories, der sammen med det tyske magasin Der Spiegel har gravet sig igennem adskillige dokumenter, som viser, at Putins yngste datter, Katerina Tikhonova, har et opsigtsvækkende nært forhold til München i Tyskland.

I løbet af to år – fra 2017 til 2019 – har hun rejst til den sydtyske by ikke færre end 50 gange, viser dokumenter over blandt andet flyrejser, som de to medier har fået fat i, skriver The Guardian. Her fremgår det også, at flere sikkerhedsfolk fra kredsen omkring Putin var med på turen.

Katerina Tikhonova er datter af Vladimir Putin. Foto: STRINGER Vis mere Katerina Tikhonova er datter af Vladimir Putin. Foto: STRINGER

Ifølge dokumenterne virker det til, at Putins yngste datter har et forhold til den tidligere balletdanser og nu også tidligere direktør for statsballetten i München Igor Zelensky, der uheldigvis – for Putin altså – har det samme efternavn, som hans rival, den populære ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj. De to er dog ikke i familie med hinanden.

Det virker yderligere til, at den 35-årige Tikhonova ikke blot har et forhold med den 52-årige Igor Zelensky, men også har et barn med ham.

I mængden af dokumenter, som de to medier har fået adgang til gennem et læk, er der også fundet oplysninger om et pas på en to-årig pige, som ifølge de to medier tyder på, at pigen er en datter af Tikhanova og Zelensky – og dermed Putins barnebarn. Medierne bringer ikke navnet på den lille pige, men skriver, at hendes efternavn er 'Igorevna', hvilket yderligere indikerer forbindelsen til balletchefen.

Zelensky opsagde sit job i april i år grundet 'private problemer', efter han ikke formåede at tage afstand fra Putins krig mod Europa, som han ellers var blevet opfordret til.

Igor Zelenskyi gang med at danse ballet i 2008. Foto: CARL DE SOUZA Vis mere Igor Zelenskyi gang med at danse ballet i 2008. Foto: CARL DE SOUZA

Katerina Tikhonova har tidligere været gift med Kirill Sjamalov, der engang var den yngste milliardær i Rusland. Han er desuden søn af Putins gamle ven Nikolai Sjamalov, der har en del aktier i den russiske bank Bank Rossija, som USA ifølge The Guardian har beskrevet som 'den personlige bank for Kremls topfolk'. Reuters vurderede Tikhanova og Shamlovs samlede formue til 13,5 millioner kroner i 2015.

Tikhanova menes at være den ene af Putins to 'officielle' døtre, som han fik med sin ekskone Ludmila Putina.

Tikhanova benytter sin mormors efternavn og er direktør for Institut for matematisk forskning i komplekse systemer på Moskvas statsuniversitet. Desuden har hun været kendt for at have danset akrobatisk rock'n'roll på internationalt niveau i sine yngre år.

Den anden datter menes at hedde Maria Vorontsova og er gift med den hollandske forretningsmand Jorrit Faassen. Hun er læge og en af Ruslands førende eksperter i dværgvækst.

Vladimir Putin med sin ekskone Ludmila i 2005. Foto: DENIS SINYAKOV Vis mere Vladimir Putin med sin ekskone Ludmila i 2005. Foto: DENIS SINYAKOV

Navnene på de to døtre er aldrig blevet bekræftet af Putin eller de russiske myndigheder, men ifølge internationale medier er der ingen tvivl om, at de to er Putins døtre.



Derudover menes den russiske præsident at have op mod 5-6 andre uofficielle børn – herunder en datter med sin tidligere elskerinde, rengøringsassistenten Svetlana Krivonogikh. Putin menes at være far til hendes datter, Elizaveta Krivonogikh, der også er kendt som Luiza Rozova, og som mange mener ligner Putin på en prik.

Derudover formodes det, at Putin har op mod fem børn med den tidligere russiske OL-gymnast, den 31 år yngre Alina Kabayeva, som han menes at have dannet par med siden omkring 2008.

Kabayeva har i mange år boet i Schweiz, men menes nu at have forladt landet. Ifølge Daily Mail blev hun set vd en gymnastik opvisning i Moskva i slutningen af april.