I årevis har den russiske præsident, Vladimir Putin, gjort, hvad han kunne for at skjule sine døtre fra et liv i offentligheden.

Men selv om de to døtre har både studeret og arbejdet under dæknavne, blev de begge onsdag sanktioneret af USA. Men hvem er de to døtre? Har Putin overført værdier til dem? Og betyder sanktionen egentlig noget for Putin?

Ifølge Ruslandsekspert Flemming Splidsboel, der er seniorforsker hos DIIS, så gør sanktionen nok ikke stor skade på Putin – men den rammer ham formentlig alligevel.

»Det er nok et irritationsmoment for ham, og det signalerer da også klart til den russiske elite, at man kan ikke få lov til bare at gå rundt upåvirket, når man er medskyldig i de der ting. Og det er de på forskellige måder. Og jo værre det bliver i Ukraine, des flere bliver ramt i det her,« siger han.

Putins yngste datter, Katerina Tikhonova.

Det er Putins to døtre, Maria Vorontsova og Katerina Tikhonova, fra hans ægteskab med sin tidligere hustru, Ludmila Putina, som nu er blevet sanktioneret.

Putin var gift med døtrenes mor, som han mødte, da hun var stewardesse hos det russiske flyselskab Aeroflot. Parret blev skilt i 2013.

De to døtre har levet et liv uden for offentlighedens opmærksomhed, da Putin har ønsket at skærme dem for opmærksomhed.

»De har aldrig været ‘spotlys-børn’, de har aldrig fået glæde ud af at få rampelyset rettet mod sig. De lever bare deres egne liv,« udtalte Putin under en pressekonference for seks år siden – en af de sjældne gange, hvor han har sagt noget om sine børn.

Putins ældste datter, Maria Vorontsova.

Ifølge Reuters fortalte han også, at de dengang lige var begyndt på deres karrierer, og at de hverken var involveret i forretningsverdenen eller i politik.

»De bor i Rusland. De har aldrig været uddannet andre steder end i Rusland. Jeg er stolt af dem, og de fortsætter med at studere og arbejde. Mine døtre taler tre europæiske sprog flydende,« lød det fra Putin.

Siden har døtrene begge gjort karriere og er de senere år blevet set mere i offentligheden.

Putins ældste datter er 36-årige Maria Vorontsova – eller Maria Faassen eller Maria Putina, som hun også kaldes – som er læge og en af Ruslands førende eksperter i dværgvækst.

Vladimir Putin med sin ekskone Ludmila i 2007.

Hun er gift med den hollandske forretningsmand Jorrit Faassen, og parret boede ifølge New York Post tidligere i en periode i Holland, men måtte angivelig forlade landet, efter et hollandsk fly blev skudt ned over Ukraine, da hollænderne rasede over parrets tilstedeværelse i landet. Parret menes nu at bo i Moskva.

Katerina – eller Jekaterina – Tikhanova er 35 år og benytter sin mormors efternavn. Hun er direktør for Institut for matematisk forskning i komplekse systemer på Moskvas statsuniversitet. Desuden har hun været kendt for at have danset akrobatisk rock'n'roll på internationalt niveau i sine yngre år.

Katerina var fra 2013 til 2018 gift med Kirill Sjamalov, der er søn af Putins gamle ven Nikolai Sjamalov. Nikolai Sjamalov har en del aktier i den russiske bank Bank Rossija, som USA ifølge The Guardian har beskrevet som 'den personlige bank for Kremls topfolk'.

Kirill Sjamalov har da også gjort sig bemærket som Ruslands yngste milliardær, da han få år efter brylluppet erhvervede sig 17 procent af aktierne i det russiske olieselskab Sibur.

Ifølge Reuters havde Katerina Tikhanova og Kirill Sjamalov i 2015 en formue estimeret til 13,5 milliarder kroner. Blandt parrets værdier var en 25 millioner kroner dyr villa med havudsigt i sydvestfranske Biarritz. Parret er i dag skilt.

Putins formue er ikke offentliggjort, men den russiske præsident regnes for at være en af verdens rigeste mænd med en formue, der af flere er estimeret til 200 milliarder dollar svarende til 1.354 milliarder kroner.

Ifølge USA har man valgt at sanktionere Putins døtre, da man mener, at han har overført nogle af sine værdier til dem. Splidsboel er dog i tvivl, om Putin kunne finde på at gøre noget så åbenlyst.

»Jeg ser det lidt som en undskyldning fra amerikanernes side, men det kan jo være, at de har noget på dem. Vi ved jo, at han har brugt skuffefirmaer og stråpersoner, når han har skullet købe nogle ting,« siger Flemming Splidsboel og tilføjer, at han det nok også skal ses som en chikane fra USA.

A file picture taken on March 10, 2004, shows Russian President Vladimir Putin (R) shaking hands with Alina Kabayeva, Russian rhythmic gymnastics star and Olympic prize winner, during the meeting with sportsmen, candidates to Russian Olympic team for Olympics 2004, in the presidential residence in Novo-Ogaryovo outside Moscow.

»De forsøger at gøre deres liv så problematisk som muligt. Men det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt. For hvis der er nogen, der er loyale over for Putin, så er det nok hans to døtre. De begynder jo ikke at tage offentligt afstand fra krigen,« siger han.

Ud over Putins døtre har USA også sanktioneret udenrigsminister Sergey Lavrovs kone og datter samt den tidligere præsident og premierminister Dmitry Medvedev samt premierminister Mikhail Misjustin.

Og ifølge Splidsboel er der nok flere i vente. Hans bud er, at en af de næste, vi ser på sanktionslisten, vil være den tidligere russiske OL-gymnast Alina Kabayeva, som menes at være Putins kæreste.

Parret menes at have været sammen siden omkring 2008, og Putin menes at være far til flere af Alina Kabayevas børn.

»Flere og flere peger på, at hun har taget nogle skridt for at rykke sig lidt ud fra sanktionerne. Hun er blevet fjernet fra nogle af de officielle hjemmesider, og det griner folk lidt ad, fordi de tænker, at det er hendes forsøg på at redde sig selv, inden der kommer sanktioner mod hende,« siger Splidsboel.

Vladimir Putin har aldrig officielt bekræftet, at Maria Vorontsova og Katerina Tikhonova vitterligt er identiske med hans døtre. Putin har heller aldrig bekræftet, at han skulle være kæreste med Alina Kabayeva.