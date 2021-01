Den tidligere barnestjerne Pusle Helmuth fik sig en ubehagelig overraskelse, da hun for 14 dage siden fik sin første vaccination mod covid-19.

Aftenen efter, da hun sad og så sin yndlingsfilm, begyndte hun at ryste, pulsen steg, og hun fik svært ved at trække vejret.

»Det kom ud af det blå. Jeg så ‘Ekskonernes klub’, som jeg har set 30 gange, så det var ikke spændingen – og jeg havde hverken drukket kaffe eller ti Red Bulls. Så det må have været vaccinen.«

Til hverdag arbejder 58-årige Pusle Helmuth som lægesekretær på Herlev Sygehus, hvor hun både tager imod patienter, der er coronasmittede, og patienter, der skal til observation for samme.

Pusle Helmuth arbejder som lægesekretær på akutmodtagelsen på Herlev Hospital. Som en af de første har hun fået første corona vaccine. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Pusle Helmuth arbejder som lægesekretær på akutmodtagelsen på Herlev Hospital. Som en af de første har hun fået første corona vaccine. Foto: Bax Lindhardt

Derfor var hun ikke i tvivl om, at hun skulle takke ja, da hun som en del af frontpersonalet fik tilbudt at blive vaccineret, og hun stillede sig op i vaccinekøen, efter at læger og sygeplejersker på afdelingen havde fået deres første stik.

»Jeg er ellers imod vacciner og er typen, der kun tager en panodil en gang imellem. Men min alder og mit job taget i betragtning vidste jeg, at jeg skulle sige ja tak,« siger hun.

Efter det første stik oplevede hun så voldsomme reaktioner i sin krop, at hun blev bange. Hun ringede 1813 og fik en tid på hospitalet.

»Jeg var lige inde og runde mine kolleger. Jeg fik lavet et EKG og lå et par timer, indtil de kunne se, at blodtryk og puls faldt igen,« siger hun og understreger, at hun ikke er ekspert på vacciner og kun udtaler sig om sine egne oplevelser.

Jeg vil meget hellere have forbigående bivirkninger end at få corona og senfølger Pusle Helmuth, lægesekretær

Efter et par timer kunne lægerne berolige hende med, at alt var normalt, og Pusle Helmuth blev udskrevet. I dagene efter havde hun det, som om hun havde fået en mild influenza.

»Jeg tog et par panodiler og sov, og så var det overstået.«

Nu er hun ved at forberede sig på næste stik. I den forbindelse har hun bedt sin chef om to fridage efter næste vaccination, hvis hendes krop igen reagerer.

»Jeg er lidt bange for bivirkningerne denne gang. Men jeg vil meget hellere have forbigående bivirkninger end at få corona og senfølger.«

Bivirkninger Når man vaccineres er det almindeligt, at opleve bivirkninger som:

Rødmen, ved stikstedet.

Feber.

Muskelømhed.

Alvorligere bivirkninger kan opstå i sjældne tilfælde. Myndighederne holder nøje øje med corona-vaccinernes sikkerhed både før, under og efter, at de godkendes. Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Pusle Helmuth har ikke hørt om bivirkninger som dem, hun mærkede, derfor har hun indberettet sin oplevelse til Lægemiddelstyrelsen.

»Vaccinen er ny, og vi reagerer allesammen forskelligt. Men det er rart for andre at vide, at det ikke er alvorligt.«

Bivirkninger som dem, Pusle Helmuth beskriver, er forventelige efter en vaccination, siger Rune Hartmann, der er professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet.

»Hvis en vaccine ikke aktiverer immunforsvaret, virker den ikke. Men det er vigtigt, at bivirkningerne kun er forbigående.«

For Rune Hartmann er det bemærkelsesværdigt, at flere millioner mennesker på verdensplan er blevet vaccineret mod corona.

»Mig bekendt er der endnu ikke rapporteret om dødsfald på grund af vaccinen,« siger han og tilføjer:

»Vi kan ikke sige tit nok, at det er en risikoafvejning. Vi kan blive vaccineret eller blive låst inde i lang, lang tid, eller vi kan blive syge. Det er de muligheder, der er.«