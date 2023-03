Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I slutningen af april begik provokunstner Ibi-Pippi Orup Hedegaard hærværk mod et Asger Jorn-maleri.

Nu har hun mandag formiddag fået sin dom i Retten i Viborg efter at have tilstået hærværket.

Ifølge Midtjyllands Avis idømmes Ibi-Pippi halvandet års ubetinget fængsel og et erstatningskrav på knap 1,9 millioner kroner.

Erstatningen bliver som forventet, da Ibi-Pippi under sidste uges retsmøde i Viborg anerkendte hærværket og millionbøden, der tilsvarer de skader, som Asger Jorn-maleriet 'Den foruroligende ælling' fik pådraget sig, da hun med lim og permanent tusch satte et billede af sig selv fast på og skrev sin signatur på maleriet fra 1959.

Men fængselsdommen er højere end forventet, da forsvarer Mette Grith Stage mente, at et halvt års betinget fængsel var rigeligt, mens specialanklager Søren Kløvborg Laustsen ønskede mellem et år og halvandets års fængsel.

Ifølge den 45-årige provokunstner selv udøvede hun hærværket som en del af en kunstnerisk happening for at sætte fokus på kunstnerisk ejerskab.

»Jeg overtager værket, og derfor vælger jeg også at signere værket for at signalere, at nu har Jorn ikke ejerskabet mere. Jorn har frataget den oprindelige kunstner sit ejerskab over værket, og jeg tager det så igen fra Jorn,« forklarede Ibi-Pippi Orup Hedegaard til TV 2 Østjylland.

Asger Jorn skabte værket i 1959 ved at male over et maleri, han havde købt på et loppemarked.