Prinsesse Märtha Louises formue er skrumpet gevaldigt ind. Faktisk står prinsessens formue som opgjort til et stort rundt nul.

Det skriver norske Dagbladet, som har kigget den norske prinsesses økonomi efter i sømmene.

I Norge offentliggøres befolkningens økonomiske forhold på årlig basis, og derfor er der som altid stor interesse for de royale.

Mens kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon er fritaget fra at få deres skattepapirer offentliggjort, er det altså ikke alle de royale, der har samme fornøjelse.

Det gælder blandt andre prinsesse Märtha Louise, der må indse, at det er trange tider. Dagbladet skriver således, at det kun er gået den forkerte vej med økonomien de seneste år.

I 2017 tjente hun lige knap to millioner norske kroner, men i 2018 var det faldet til blot lige over 600.000 norske kroner. Og selv om hendes indtjening steg en anelse i 2019, så er formuen – eller manglen på samme – det mest opsigtsvækkende ved regnskabet.

Hun står nemlig noteret med en formue på nul norske kroner. Den er styrtdykket, da den to år forinden var opgjort til lige knap fem millioner norske kroner.

Det betyder altså, at hun derfor har en større gæld end de penge, som hun har til rådighed.

»Det har været et vanskeligt forår for Märtha, som længe forsøgte at sælge Bloksbjerg på Hankø. Det er endelig blevet solgt, men til langt under udbudsprisen. Millionerne er dog ikke fosset ind på hendes konto, da bankerne havde en betydelig pant i ejendommen,« siger kongehuseksperten Anders Johan Stavseng til Dagbladet.

Prinsesse Märtha Louise er selvstændig erhvervsdrivende og er af samme årsag også skattepligtig i henhold til sine erhverv.

I 2002 oprettede hun Prinsesse Märtha Louises Kulturformidling, og hun har sidenhen beskæftiget sig en del med eventyr og børnebøger. Hun har blandt andre været eventyrfortæller på tv og udgivet flere børnebøger, og så oprettede hun i 2007 kursuscenteret 'Astarte Education', hvor der tilbydes oplæring i alternative behandlingsformer inden for fysioterapeuti.

Da hun trådte ud af det norske kongehus i 2002, gav hun også afkald på sin apanage, men hun betragtes stadig som en del af den udvidede norske kongefamilie.

Prinsesse Märtha Louise og hendes manager Carina Scheele Carlsen har ikke ønsket at udtale sig.