Smerten og sorgen var stor, da han for to og et halvt år siden mistede sin elskede Lone. Og sorgen sidder der endnu. Alligevel har han fundet ny mening med livet.

»Det første år var virkelig svært. Men arbejdet med min idé om, at Lones tanker og arbejde skulle omsættes i praksis i en fond, har været et stort løft for mig,« siger Poul Nyrup og fortsætter:

»Så det sidste halvandet år har givet mig en ny mening med det hele og også været en trøst for mig, at ja, Lone er her ikke mere, men dét hun satte i gang, det er her.«

Det var tilbage i 1993, hvor Poul Nyrup blev statsminister, at hans kone Lone Dybkjær meddelte ham sin beslutning.

'Nu du er blevet statsminister, må jeg hellere tage til Europa-Parlamentet.'

»Typisk Lone,« smiler Poul Nyrup ved mindet og fortæller videre:

»Hun ville ikke være nummer to, hun havde sit eget arbejde. Og det var jo også derfor, at så mange kvinder så op til hende.«

Som formand for parlamentets uddannelseskommission fik hun til opgave at undersøge, hvordan uddannelse i udviklingslandene kunne forbedres.

Og en af konklusionerne var, at der skulle investeres i kvinders videregående uddannelse.

I processen mødte hun Kamal Ahmad fra Bangladesh, med hvem hun udviklede ideen om et kvindeuniversitet i landet.

Poul Nyrup og Lone Dybkjær fotograferet ved hendes 70-års fødselsdagsreception i 2010. Foto: Keld Navntoft

»Lone tog på sig at skaffe pengene og fik skabt grundlag takket være blandt andet Bill Gates Fonden og Verdensbanken og sammen med Kamal og internationale folk som Cherie Blair og Laura Bush startet universitetet op,« forklarer Poul Nyrup. Ikke uden stolthed i stemmen.

Ud over at være medlem af universitetets styrelsesråd besøgte Lone Dybkjær utallige gange Asian University for Women.

»Da hun døde, skrev universitetets leder, Kamal, til mig, at hun havde været helt afgørende for, at det eksisterede.«

»Derfor ville de gerne lave et æreslegat for hende. Om jeg ville acceptere det? Det blev jeg utrolig rørt over.«

Poul Nyrup skrev derfor tilbage, at han ville omsætte det til en fond i hendes navn her i Danmark.

En fond, som har til formål at finansiere fattige kvinder eller flygtningekvinders treårige uddannelse på universitetet i Bangladesh. Og som han stolt kunne præsentere sidste sommer.

»Og det er så dét, der gør, at jeg starter 2023 med fem kvinder, der takket være bidrag fra AP Møller Fonden kan påbegynde deres videregående uddannelse på universitetet,« fortæller Poul Nyrup.

Han bliver rørt, når han beskriver de taknemmelige mail, han har modtaget fra kvinderne, der kommer fra henholdsvis Afghanistan, Myanmar og Bangladesh.

Ikke på egne vegne. Men på Lones.

»Det giver mig, også på det personlige plan, en masse løft. Også fordi jeg næsten kan se hende kigge på mig. Høre hende sige 'okay, det er godt, go ahead'.«

»Så på den måde er hun der stadig, og samtidig kan jeg omsætte det, hun gerne ville, i praksis. Det er jo ikke mange forundt,« smiler Poul Nyrup kærligt.

»Det har givet mig overskud til også at arbejde med mine andre projekter.«