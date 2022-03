En 43-årig bankmedarbejder ved navn David Fontana er blevet arresteret mandag.

Kort efter sin pågribelse har han tilstået det brutale mord på sin nabo, den 26-årige italiensk-hollandske pornoskuespiller Carol Maltesi.

Hun blev fundet i forrige uge i den italienske by Borno. Parteret og lagt i plastikposer.

Det skriver det italienske medie Ansa.

Det brutale drab på Carol Maltesi er også blevet omtalt i hollandske NL Times og engelske The Telegraph.

Ifølge David Fontanas tilståelse slog han Carol Maltesi ihjel tilbage i januar, da hun som del af en sexvideo, de havde aftalt at lave, var tapet fast til en stripperstang med en sort plastikpose over hovedet.

Her valgte David Fontana så at slå hende gentagne gange på kroppen og i hovedet med en hammer.

Efterfølgende skar han halsen over på hende.

Herefter parterede han hende, lagde ligdelene i plastikposer, gemte dem i en fryser, som han købte og installerede i hendes hjem.

Det hele blev optaget på den 43-årige mands telefon.

Han har efterfølgende slettet optagelserne, som politiet nu forsøger at genoprette.

Carol Maltesi blev kun 26 år.

I marts måned valgte David Fontana så at tage til Val Camonica, hvor han ofte har været på ferie, for at kaste plastikposerne med Carol Maltesis jordiske rester udover en klippe.

For at dække over drabet på Carol Maltesi har den anklagede i de to måneder mellem drabet og hans pågribelse betalt hendes husleje, svaret på beskeder fra hendes telefon og opdateret hendes sociale medier.

Han har desuden kørt rundt i hendes bil.

Carol Maltesi blev meldt savnet 11. januar efter, at hun ikke dukkede op på arbejde på en stripklub.

Da hun i denne uge blev fundet dræbt, blev hun identificeret af lokaljournalisten Andrea Tortelli, som kontaktede hendes familie.

Journalisten skrev tilmed en sms til Carol Maltesis telefonnummer, som han fik oplyst af familien, og han var chokeret, da han fik svar, fortæller han til The Telegraph.

»Jeg tænkte, at den eneste person, der ville svare og udgive sig for at være en død kvinde er personen, der dræbte hende,« ræsonnerede journalisten.

Dommer Angela Corvi har ledt efterforskningen, som nu er videregivet til den offentlige anklagemyndighed i den italienske by Busto Arsizio.

David Fontana forventes at møde op til en indledende høring i retten i dag torsdag.

Carol Maltesi efterlader sig en syvårig søn, som boede med sin far i Verona, samt sine forældre.

Hendes kunstnernavn var Charlotte Angie, og hun gjorde sig blandt andet indenfor hardcore-genren.