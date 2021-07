Den 31-årige pornostjerne Dahlia Sky er død.

Hun blev fundet skuddræbt onsdag aften 14. juli i sin bil i Californien, og ifølge politiet er der tale om et muligt selvmord.

Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt New York Post.

Ifølge medierne skal Dahlia Sky, der også var kendt under navnet Bailey Blue, have begået selvmord, fordi hun for år tilbage blev diagnosticeret med terminal brystkræft.

En diagnose, som angiveligt fik drevet hende ud i en voldsom depression.

»Der er ingen tegn på, at der skulle ligge noget kriminelt bag dødsfaldet,« siger politiet i Los Angeles.

De understreger dog, at de stadig venter på svar på obduktionen.

Dahlia Sky begyndte sin karriere som pornostjerne i 2010 under navnet Bailey Blue.

Går du med svære tanker? Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 på søndage og helligdage. Du kan også kontakte Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage fra klokken 11 til 05. Kilde: Livslinien.dk

I 2014 skiftede hun dog navn til Dahlia Sky, fordi hun blev sagsøgt af en tøjvirksomhed med samme navn.

Pornoproduceren Axel Braun siger følgende om Dahlia Sky:

»Hun var super sjov og havde et stort hjerte, men desværre tog brystkræftdiagnosen meget hårdt på hende psykisk, og hun kæmpede med depression, som de fleste mennesker ville gøre i den situation,« siger han og fortsætter:

»Alle mine tanker går til hendes familie og nærmeste. Vi har mistet en smuk sjæl.«