Det er populært hos de kendte, de kongelige, og de rige. Og selv Kronprinsparret og deres børn er blevet set i det.

Det italienske mærke Moncler har været ude i en kæmpe optur de seneste 17 år. Nu tager luksusmærket fat på et nyt kapitel med et stort opkøb, skriver Reuters.

Moncler, der er leverandør af blandt andet luksuriøse dunjakker, som både kan bruges til hverdag og til skisport, har nemlig opkøbt sin rival - det italienske firma Stone Island.

Hele 1,5 milliarder euro, hvilket svarer til 8.6 milliarder kroner, har modemærket måtte smide på bordet for at sikre sig 70 procent af det konkurrerende selskab, der ejes af topchefen Carolo Rivetti og hans familie. Og angiveligt regner Moncler også med at købe resten.

Det italienske luksusmærke Moncler har lavet et større opkøb. Foto: Angela Weiss Vis mere Det italienske luksusmærke Moncler har lavet et større opkøb. Foto: Angela Weiss

Moncler blev stiftet i 1952, men er først blevet et luksuriøst mærke efter, at Remo Ruffinini købte det i 2003.

Han forvandlede vintersportstøjet til lækre, lette dunjakke, der hurtigt blev et hit hos overklassen. Blandt andet er kronprinsparret samt parrets børn set i jakkerne, ligesom flere andre kongelige også har været blandt kunderne.

Ifølge kilder tæt på handlen, som Reuters har talt med, så håber Moncler på, at opkøbet vil være et slags andet kapitel i selskabets historie, hvor man vil lave et ‘multibrand’-selskab.

Desuden kan det også ses som et skridt mod at lave en italiensk modemæssig sværvægter, efter modebranchen de senere år er blevet domineret mest af franskmænd.