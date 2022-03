Politiken markerede mandag musiker Pernille Rosendahls 50-års fødselsdag med et miniportræt i avisen.

Men fødselsdagsportrættet blev taget skidt imod. Ikke mindst af den 50-årige sangerindes søster, filminstruktøren Christina Rosendahl, der kaldte portrættet for »et skoleeksempel på sexisme«, fordi portrættet ifølge hende fokuserede for meget på Pernille Rosendahls udseende og ekskærester, og i det hele taget fremstillede Pernille Rosendahls musikalske karriere i nedladende vendinger.

Overfor B.T. beklagede Politikens chefredaktør Anne Mette Svane skriftligt, at portrættet – modsat hensigten – »på sociale medier er blevet kritiseret for at være sexistisk«.

Men nu anerkender chefredaktøren, at portrættet VAR sexistisk i en ny skriftlig undskyldning til Journalisten.

Her fortæller Anne Mette Svane, at hendes dagblad nu også har sendt en undskyldning direkte til Pernille Rosendahl selv.

»Vi har beklaget artiklen over for Pernille Rosendahl,« lyder det i den nye undskyldning fra chefredaktøren.

»Politiken lever af magtkritisk journalistik. Når vi begår fejl, er det selvfølgelig helt på sin plads, at Politiken bliver kritiseret. Vi er oprigtigt kede af, at dele af fødselsdagsomtalen af Pernille Rosendahl er sexistisk. Det har bestemt ikke været vores intention.«

Blandt kritikerne af fødselsdagsportrættet finder man SF-formand Pia Olsen Dyhr, der kaldte portrættet for »en ommer«, TV 2-vært Ditte Haue, der betvivlede Politikens prioriteringer af hvad, der blev fundet relevant at nævne i fødselsdagsomtalen, samt Venstres politiske ordfører Sophie Løhde, der beskrev omtalen som »nedladende.«

Pernille Rosendahl selv beskrev sit fødselsdagsportræt som »en mavepuster.«

Da B.T. i første omgang bad om et interview med Politikens chefredaktør Anne Mette Svane i forbindelse med Pernille Rosendahls kritiserede fødselsdagsportræt, kom følgende skriftlige undskyldning tilbage.

»Politiken bragte 21. marts en 50-års-fødselsdagsomtale af Pernille Rosendahl. Omtalen er på sociale medier blevet kritiseret for at være sexistisk i fremstillingen af hendes liv og karriere. Det har bestemt ikke været hensigten, og det vil vi gerne beklage over for Pernille Rosendahl,« lød det fra chefredaktøren.