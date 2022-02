26. januar fandt politiet liget af den amerikanske skuespiller Moses J. Moseley, som især er kendt for sin rolle i den populære zombieserie 'The Walking Dead'.

Han sad i sin bil, skudt i hovedet, og Stockbridge politi følte sig relativt sikre på, at den 31-årige skuespiller havde taget sit eget liv. Politiet ville dog ikke udelukke andre scenarier, før efterforskningen var færdig, og det har nu vist sig at være en god idé.

Ifølge TMZ er politiet nemlig ikke længere sikre på, at skuespilleren tog sit eget liv.

De tror dog heller ikke, at der er tale om en forbrydelse, men derimod en tragisk ulykke.

»Under den foreløbige efterforskning blev muligheden, at dødsfaldet var et selvmord, overvejet, uden at andre muligheder blev udelukket. Efterhånden som efterforskerne arbejde skred frem med, og flere beviser blev behandlet, gennemgået og analyseret, er andre muligheder dukket op, herunder at dødsfaldet skulle være utilsigtet,« lyder det fra politichef Randy Lee fra Stockbridge politiafdeling.

TMZ har talt med et unavngivent familiemedlem til Moses J. Moseley, som fortæller, at det især var blodstænkene i bilen, som skulle have vækket politiets teori om, at der ikke er tale om selvmord.

Familien har da også tidligere luftet en teori, som hverken handler om selvmord eller uheld.

Har du selvmordstanker? Kontakt Livslinien Du kan kontakte Livsliniens anonyme selvmordsforebyggende rådgivning på: Telefon: 70 201 201 hver dag kl. 11.00-04.00. Chat: mandag og torsdag kl. 17.00-21.00 og lørdag kl. 13.00-17.00 via www.livslinien.dk Netrådgivning: Hver dag via www.livslinien.dk Har du akutte selvmordstanker, skal du kontakte Livslinien, din regionale psykiatriske skadestue, egen læge, lægevagten (i Region Hovedstaden 1813) eller 112.

De mener, der kan være tale om en forbrydelse – helt specifikt skulle skuespilleren ifølge dem være blevet kidnappet og slået ihjel.

Politiet understreger da også, at sagen langt fra er lukket.

»Det er vigtigt at notere sig, at sagen stadig er aktiv, og at alle spor og muligheder vil blive grundigt efterforsket,« lyder det fra politichef Randy Lee.

Moses J. Mosley var med i 'Walking Dead' i perioden 2012-2015. Han har derudover en lang række mindre roller i flere serier på cv'et.