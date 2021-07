Den britiske tv-vært Piers Morgan får nu massiv kritik endnu en gang.

På Twitter har han nemlig sammenlignet premierminister Boris Johnsons beslutning om at lempe coronarestriktionerne senere på måneden med at nedlægge våben og opgive kampen mod Adolf Hitler under anden verdenskrig.

»Kan du forestille dig midtvejs gennem Anden Verdenskrig at sige: 'Jeg er færdig med Hitler og nazisterne, der påvirker min frihed, så lad os stoppe kampen og lade, som om de ikke er der mere?',« skriver tv-værten i opslaget på Twitter, hvor han har intet mindre end 7,9 millioner følgere.

Sammenligningen har fået den 56-årige Piers Morgan i modvind.

epa09065959 (FILE) - British journalist and television presenter Piers Morgan arrives for an interview at British Broadcasting Corporation's (BBC) Broadcasting House in London, Britain, 28 January 2018

Blandt andet skriver en Twitter-bruger: 'Jeg kan ikke begribe, hvordan du sammenligner corona med Anden Verdenskrig. Hvilken fornærmelse mod dem, der kæmpede, døde og levede under krigen.'

En anden skriver: 'Jeg er sikker på, at mange af ofrene under anden verdenskrig vil finde denne sammenligning groft stødende.'

Det er ikke første gang, at Piers Morgan kommer i søgelyset for sine udtalelser.

Adskillige gange brugte han sin rolle som vært i tv-programmet 'Good Morning Britain' til at udtale sig kritisk om Meghan Markle.

British Prime Minister Boris Johnson walks to hold a news conference for England's COVID-19 lockdown easing announcement in London, Britain July 5, 2021.

En kritik, der nåede nye højder i kølvandet på det store interview med Oprah Winfrey.

»Jeg er rasende over det, jeg har set. Det var to timers tilsvining af vores kongelige familie, monarkiet, alt hvad dronningen har brugt sit liv på,« sagde tv-værten.

Disse holdninger medførte flere end 41.000 klager over Piers Morgan til tv-stationen ITV, som sender morgenprogrammet.

Det var dog ikke kun seerne, som mente tonen blev lige krasbørstig nok.

FILE PHOTO: Meghan Markle, Duchess of Sussex, leaves after meeting academics and students at the University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa, October 1, 2019.

En af programmets andre værter Alex Beresford kaldte nemlig Piers Morgans behandling af Meghan Markle for både djævelsk og patetisk.

Så fik Piers Morgans ellers nok og udvandrede fra studiet.Og det stoppede ikke der, for kort tid efter meddelte ITV, at Piers Morgan havde besluttet sig for at stoppe som vært på 'Good Morning Britain'.

Piers Morgan forsvinder dog ikke helt fra skærmen eller ITV.

Han er nemlig vært og interviewer i tv-showet 'Piers Morgan's Life Stories', hvor han taler med kendte om deres livshistorie.