Der er godt med drama i den nye sæson af DR-serien 'Borgen'. Det nye plot har sat fokus på klima, Grønland og en barsk stemning mellem regeringens ministre.

Men det er ikke alt, der helt afspejler virkeligheden, mener folketingspolitiker Pia Kjærsgaard (DF), som har vurderet serien for B.T.

»Jeg synes faktisk, at den er ret god,« lyder den umiddelbare dom fra den tidligere formand for Dansk Folkeparti.

»Og så er det godt, at den omhandler et konkret emne – råstofferne i Grønland. Hvad gør man i sådan en situation? Det synes jeg faktisk er ret sjovt at følge med i,« siger hun.

Sidse Babett Knudsen er tilbage som Birgitte Nyborg, hvor hun i den nye sæson er udenrigsminister. Foto: DR Vis mere Sidse Babett Knudsen er tilbage som Birgitte Nyborg, hvor hun i den nye sæson er udenrigsminister. Foto: DR

Med næsten 40 års erfaring i Folketinget, har Pia Kjærsgaard oplevet lidt af hvert. Plottet fra Grønland minder hende ikke umiddelbart om situationer, hun har oplevet i det virkelige liv på Christiansborg, men det kunne sagtens forekomme, mener hun.

»Man kunne sagtens forestille sig, at hvis der skulle blive sådan en sag, så kunne det blive på den måde – altså hvad satser man på? Økonomi? milljø? Grønland? Danmark? Hvad gør man i forhold til bloktilskud og selvstændighed. Det er et kæmpe emne,« siger hun.

I første afsnit ser man, at der er en konkurrerende stemning mellem statsminister Signe Kragh (Johanne Louise Schmidt) og udenrigsministeren Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen).

Afspejler det virkeligheden på Christiansborg?

Birgitte Nyborg toppes lidt med den nye statstminister, Signe Kragh, som er meget glad for de sociale medier. Foto: DR Vis mere Birgitte Nyborg toppes lidt med den nye statstminister, Signe Kragh, som er meget glad for de sociale medier. Foto: DR

»Ja, nu er det her jo en regering, man følger og ikke som sådan folketingspolitikere, men jeg kan sagtens følge, at man slås lidt om områderne – hvem skal sige hvad? Og til sidst, da statsministeren siger til Birgitte Nyborg, at hun kan mærke, at det hele brænder: 'Nu er det din sag'. Det kan jeg sagtens forestille mig kunne ske,« siger Kjærsgaard

Tonen er ret skrap indimellem og også nærmest lidt fjendtlig. Kan du genkende det?

»Det har jeg ikke selv personligt oplevet. Om det er sådan i regeringen, det ved jeg jo ikke, men man kan godt forestille sig det med to, der er kommet på kant med hinanden på den måde.«

Pia Kjærsgaard genkender også den del, hvor den fiktive statsminister vil ansætte en stabschef, som er en tidligere chefredaktør, og som de andre partier ikke er begejstret for.

Hvem kan du bedst lide som statsminister i 'Borgen'?

»Det med personlige ansættelser – at folk, der er meget tæt på, lige pludselig kommer ind i en position, hvor de har meget store magtbeføjelser og ikke er folkevalgte politikere. For at sige det lige ud – det har Mette Frederiksen i den grad bevæget sig ud i. Så det kan jeg sagtens genkende. Også irritationen fra andre regeringsparti eller oppositionen kan jeg genkende,« siger hun.

Ifølge Pia Kjærsgaard er der en del i det første afsnit, der afspejler virkeligheden, og hun er generelt imponeret over, hvor meget kulisserne ligner de rigtige omgivelser på Christiansborg.

Men der er dog ét sted, hvor hun synes, at fiktionen går lidt for vidt – nemlig når udenrigsminister Birgitte Nyborg lækker en oplysning til et medie om, hvem statsministeren har valgt at ansætte som stabschef.

Pia Kjærsgaard kunne sagtens forestille sig, at der kunne ske et læk, men mener næppe, at det ville foregå på ministerniveau.

Magnus Millang og Simon Bennebjerg er nye i 'Borgen', der netop har haft premiere. Foto: DR Vis mere Magnus Millang og Simon Bennebjerg er nye i 'Borgen', der netop har haft premiere. Foto: DR

»Det er faktisk ret alvorligt. Jeg har ikke været så tæt på regeringsmagten, men det ville bare have været for meget i en regering, der består af flere forskellige partier, at man i den grad udleverer hinanden, fordi man selv er presset. Altså der er det jo et regeringssamarbejde, der er væsentligt,« siger hun.

Det ødelægger dog ikke hendes glæde ved serien, som hun har tænkt sig at følge:

»Det vil jeg, og det er sjovt at se. Selvom man ikke må optage på Christiansborg, så er det jo meget fint efterlignet. Og de har kunnet filme udenfor – for eksempel når man ser Birgitte Nyborg og statsministeren stå uden for til sidst, og det er sjovt at genkende.«

»Og så synes jeg, det er et godt scenarie, at vi kommer tæt på Grønland og den grønlandske natur. Det er meget flot,« lyder det fra Pia Kjærsgaard.