Der er godt gang i uddelingen af de kongelige ordener for tiden. I sidste uge var det de to corona-forskere, Jens Lundgren og Michael Bang Petersen, der kunne kalde sig Riddere af Dannebrog.

Og nu er det så blevet komponisten og dirigenten Phillip Fabers tur. Han har nemlig også modtaget Ridderkorset, og det er han ganske tilfreds med:

'I dag har jeg fået ridderkorset! Jeg er så utroligt glad og stolt. Og skal i øvrigt bede alle om at kalde mig 'sir'remover,' skriver den 37-årige Faber med humor på Instagram.

Faber blev nærmest et nationalt klenodie, da han under corona samlede danskerne i DR-programmet 'Fællessang' og gjorde en svær tid lidt lettere for mange.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Phillip Faber (@phillipfaber)

Programmet blev så stor en succes, at selv kronprinsesse Mary i marts 2020 ønskede en sang i programmet – nemlig sangen 'Solen er så rød mor'. I samme ombæring takkede Kronprinsessen også Phillip Faber for det gode initiativ med fællessang.

»Tak for det fine initiativ, som styrker vores fællesskab, når vi har mest brug for det,« lød det fra Kronprinsessen ifølge Se og Hør.

Og det var ikke eneste gang, at Faber havde mulighed for at gøre et godt indtryk på kongehuset. Da Dronningen fyldte 80 år – midt under coronabølgen – var Faber og DR klar med en særudgave af 'Fællessang', hvor der blev sunget fælles fødselsdagssang for Dronningen fra klokken 9 til 13 på DR1.

Ifølge kongehuset har Danmark to ridderordener. Den fornemmeste er Elefantordenen, der kun tildeles få meget særligt udvalgte personer. Derudover er der Dannebrogordenen, som er den orden, som modtagerne af Ridderkorset får.

Phillip Faber. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Phillip Faber. Foto: Bax Lindhardt

Man har normalt den orden, man får tildelt frem til sin død, hvorefter den skal leveres tilbage. Det er dog i få tilfælde sket, at en orden er blevet inddraget. Det sker blandt andet, hvis bærerne bliver dømt for kriminalitet, hvilket sås ved Peter Brixtofte, Christian Kjær og Inger Støjberg, der alle har måttet tilbagelevere deres orden.

Ud over Philip Faber har mange andre kendte danskere modtaget Ridderkorset. Blandt andre fik DRs vært og korrespondent Stephanie Surruque tildelt ordenen i 2014 personligt af prins Henrik, efter hun havde skrevet portrætbogen 'Enegænger' om ham.

Dertil er ejer af Jensens Bøfhus, Palle Skov Jensen, tidligere direktør for danske bank Peter Straarup samt radioværten Jørgen de Mylius blandt dem, der kan smykke sig med ordenen.

Nogle vælger dog også at takke nej til den kongelige orden. Det gjorde for eksempel den folkekære sanger Kim Larsen

Fakta om Dannebrogsordenen Dannebrogordenen er opdelt i flere grader: Ridder af Dannebrogordenen:

Den mest almindelige orden og den laveste grad. Ordenstegnet består af et hvidemaljeret sølvkors med kanter i rød emalje. Mellem hver korsarm er der en krone i sølv, og øverst på korset er den regerende monarks kronede monogram. Mænd bærer korset til uniform, i krydsbånd, med roset, mens kvinder bærer det til civil påklædning i sløjfe, med roset, begge i Dannebrogordenens hvide bånd med røde kanter Ordenen bæres på brystets venstre side. Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen En lidt finere grad. Selve ordenstegnet består af et hvidemaljeret guldkors med kanter i rød emalje. Mellem hver korsarm er der en krone i guld, og øverst på korset er den regerende monarks kronede monogram. Mænd bærer korset med roset - og til uniform. Mens kvinder kan bære det til civil påklædning i sløjfe med roset - begge i Dannebrogordenens hvide bånd med røde kanter Ordenen bæres på brystets venstre side. Kommandør af Dannebrogordenen En finere grad. Ordenstegnet består af et hvidemaljeret guldkors med kanter i rød emalje. Mellem hver korsarm er der en krone i guld, og øverst på korset er den regerende monarks kronede monogram. Korset bæres af herrer, og i øvrigt til uniform, om halsen, mens kvinder kan bære det i civil påklædning i sløjfe på brystet, begge i Dannebrogordenens hvide bånd med røde kanter. Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen En endnu finere grad. Ordenstegnet består af et hvidemaljeret guldkors med kanter i rød emalje. Dertil bæres et brystkors. Mellem hver korsarm er der en krone i guld, og øverst på korset er den regerende monarks kronede monogram. P Korset bæres af herrer, og i øvrigt til uniform, om halsen. Kvinder bærer det i civil påklædning i sløjfe på brystet, begge i Dannebrogordenens hvide bånd med røde kanter. Det tilhørende brystkors er et kors i sølv med rødemaljerede kanter. Storkors af Dannebrogordenen Den fineste grad af ordenen. Ordenstegnet består af et hvidemaljeret guldkors med kanter i rød emalje. Dertil bæres en bryststjerne. Mellem hver korsarm er der en krone i guld, og øverst på korset er den regerende monarks kronede monogram. Korset bæres i Dannebrogordenens hvide skærf med røde kanter over højre skulder. På ordenens højtidsdage kan ordenstegnet bæres i kæde. Den tilhørende bryststjerne er en stjerne af sølv med otte stråler belagt med et hvidemaljeret kors med kanter i rød emalje. Kilde: Kongehuset

»Da jeg ikke synes, det sømmer sig for en gammel gadedreng og popsanger at føre sig frem med kors og bånd og stjerner, takker jeg pænt nej til ridderkorset,« forklarede den 61-årige Kim Larsen i 2006 i en pressemeddelelse i Aarhus Stiftstidende ifølge Gaffa.

Også den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen samt den tidligere finansminister Kristian Jensen har sagt nej tak til ordenen.